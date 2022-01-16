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西堤群聚再+5！夫妻與3顧客確診　鄭文燦：不排除再增加

▲桃園市長鄭文燦，公布西堤確診再+2。 （圖／桃園市政府提供）
▲桃園市長鄭文燦，公布西堤確診再+2。 （圖／桃園市政府提供）

編輯中心/綜合報導

2022-01-16 10:26:15｜2022-01-16 10:35:02

桃機群聚案持續延燒，目前有聯邦銀行員工、西堤牛排館的高職工讀生(案案17774)，工讀生又傳給2同班同學、1同住家人，15日又傳出有3名顧客確診，對此，桃園市長鄭文燦表示，預估全市居家隔離人數會超過2000人。

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而稍早，西堤群聚感染再擴大，16日上午9時許，桃園市長鄭文燦公布西堤確診再+5，一對夫妻日前跟家人共11人到西堤用餐，2人於本月9日確診；衛生局長王文彥最後則補充，最新消息除了這對夫妻確診，西堤餐廳又新增3名顧客染疫，防疫人員目前正在疫調中。

鄭文燦表示，目前已持續追回7日至12日的顧客採檢，共分成347組、1246人。另外，鄭文燦也提醒，16日中午12點前，1922平台預約接種疫苗追加劑，開放對象為「已完整接種兩劑COVID-19疫苗、滿12週且滿18歲以上」的民眾，提醒符合資格的市民朋友，把握時間上網登記，一起擴大第三劑覆蓋率。（編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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