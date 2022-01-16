跨國文化交流！異國新丁特展在東勢開跑

《四方報》報導，為了讓社會大眾明白新住民及在地文化，台中市客家事務委員會與台中市東勢區新移民家庭關懷協會合作舉辦「異國異地新丁文化展」，在15日於東勢客家文化園區文化館開展。中市客委會主委江俊龍表示，活動以「新生」及「元宵節慶」兩大主軸出發，展出印尼、大陸、越南等各國新丁、滿月及元宵文化介紹，並有獨特的印尼山形飯塔模型讓人為之一亮，展期即日起至3月15日。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-16 11:05:00
中市客委會表示，「2022台中東勢新丁粄節」將在元宵節當日舉辦，「異國異地新丁文化展」展期橫跨農曆春節，期待台灣各地朋友於春節期間來到東勢，看展、品嘗美食，感受最在地新住民與客家交織出多元文化樣貌。
江俊龍指出，台中市新住民人口數有約六萬人，位居全國第五，其中在山城區新住民大約三千人，這次與新移民家庭關懷協會合作策展，連結地區與異國間不同風俗，與多元跨國文化進行深入對話與交流，展現在地共融獨特樣貌，同時為2月15日「2022台中東勢新丁粄節」暖身。
每年元宵時節，台中市東勢區上家家都競相製作、熱衷競賽的「新丁粄」，是一個由舊社會傳襲到現代的古老習俗。 「粄」乃是客家人稱糯米做成糕點的名稱，「新丁」則指家人新添的男丁。 「新丁粄」即為慶賀新添男丁的糯米糕點。 東勢人不僅在每年元宵時節製作新丁粄，更熱衷於「鬪粄」，也就是賽「新丁粄」。由於台中市近年來有許多新住民移入，希望能透過活動，讓大眾交流不同的文化。