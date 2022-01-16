國民黨：朱立倫「劇透」司法追殺下一步 綠營被戳到痛處
針對國民黨主席朱立倫稱宜蘭縣長林姿妙官邸遭到搜索案遭民進黨政治追殺，下一個恐怕是新北市長侯友宜，引發綠營立即群起批評。國民黨文傳會副主委林家興反擊，是不是民進黨的下一步被朱立倫劇透，所以才感到氣憤？若單單「聽說」兩字就能夠影響司法獨立，民進黨對台灣司法的信心，也太容易被撼動了。
記者羅婉庭／台北報導
2022-01-16 10:44:27｜2022-01-16 10:45:10
林家興指出，民進黨聲稱，尊重林姿妙案進入司法調查程序，不做任何評論。林家興指出，所謂的「尊重」，與民進黨實質上遂行政治追殺的作為完全不符；「尊重」司法的態度，必定是要有明確證據、案情，而非林縣長所遭遇的檢調大動作搜索、約談，傷害了名譽，最後卻是「無保請回」。
林家興指出，繼民進黨連日針對中二補選、藍營縣市長追殺，隨後遭殃的是林姿妙，朱立倫在回應時表達「聽說」將對其他縣市有所動作，民進黨的反應有如被戳到痛處一般，跳起來指著別人鼻子喊企圖影響司法，難道真的被說中？國民黨才要呼籲民進黨，切勿將司法當作傷害政敵的武器，立即停止種種傷害台灣民主深化與社會法治基礎的惡質作為。