交屋前要驗收什麼？專家盤點十大驗屋瑕疵　這點高居冠軍

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鴻宇健康驗屋彙整去年執行過的驗屋案例，統計十大驗收交屋瑕疵，首先是滲漏水，這也是每年內政部不動產交易糾紛案例第一名；地案則是電線管線瑕疵，包含插座、網路、電箱不通等；第三則是天花板與牆面及窗戶瑕疵，常見包括牆面批土不平、油漆剝落、窗框變形刮傷；第四則為地磚或牆磚空心；第五是浴室地面、陽台地面、洩水坡度不足，排水管水泥堵塞不順暢，造成陽台、浴室積水；第六、第七分別為水壓不足與樑柱空心；第八則是地排水管偏心、浴室防水沒做好；第九則為木作天花板龜裂、牆壁龜裂、破損及撞傷；最後是馬桶堵塞滲水，無法順利沖水。
目前年前趕工交屋潮，少數建商或包商貪快步、罔顧品質的心態，成為房市交投熱絡榮景下的一大隱憂。鴻宇健康驗屋創辦人林泰宇表示，先前就有2起驗屋案例讓他印象特別深刻，例如某醫生新購的6千萬豪宅，看樣品屋時印象感覺富麗堂皇且用料高檔豪氣，等蓋好之後驗屋團隊進駐，一驗之下居然到處滲水，屋主看到驗屋報告整個臉色鐵青；另外，還有某屋主買了國內某大知名建設公司建案，想說招牌響亮也是信譽保證，沒想到也被驗屋團隊發現，建商居然把大樓共管都埋在客人的浴室天花板上，屋主一氣之下拿著驗屋報告文件告上法院；事實上，一旦發生訴訟爭議，作為專業驗屋公司，當然也會協助安排律師諮詢、提供法律協助。
林泰宇強調，其實驗屋此一行業在國外早就行之有年，但國內直到最近一兩年才有這風氣；在2021年以前，全台灣的新成屋約只有5％的屋主有委託驗屋公司來做房屋健檢，隨著房市熱絡，乃至目前開始有大樓或新社區住戶紛紛集體「團購驗屋」，透過新鄰居相揪或剛成立的管委會來統一接洽，用團購方式預訂驗屋服務，因此他預估今年驗屋比例可以成長至8到10％；甚至目前排隊驗屋的訂單，等候期已經拉到一個月以上，讓塞港效應也在驗屋市場上演。
「事實上驗屋檢測，就好比新人結婚前先作全身健康檢查一樣。」林泰宇表示，透過精密科技儀器與專業工程人員為房子做健檢，可讓房屋瑕疵無所遁形，還能出具完整驗屋報告與建商溝通爭取權益。
林泰宇認為，畢竟預防勝於治療，早日發現、早日治療，一有缺失馬上進行修繕或改善，降低購屋時隱藏的風險及不必要的糾紛，畢竟一棟房子價值不斐，在成為有殼一族的最後環節，花點小錢來確認新房的安全與設施無慮，才可安心成就一趟完美的購屋歷程。