《木曜4》爆剪輯失誤！洋蔥真面目遭洩出 2秒畫面網瘋傳
麥卡貝網路節目《木曜4超玩》日前推出一年一度的「全明星運動大會」，這已經是舉辦第三個年頭，集合多位高人氣的YouTuber參賽，影片才剛推出不到幾天，觀看人數就衝破220萬，相當驚人。不過，其中一幕卻掀起網友熱烈討論，那就是圖文人氣作家「洋蔥」一直以來都從未露臉，但因為製作單位後製失誤，導致真面目首次曝光，引發網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-16 11:22:52｜2022-01-16 11:23:17
事實上，圖文作家洋蔥在業界不露臉是眾人皆知，往往出席任何活動或者到其他影音創作者的頻道中，也都是戴上面罩遮蔽，據悉，洋蔥本人也在影片中提過，自己不想露臉的原因是因為私底下的自己有兩種型態，一種是最邋遢的狀態，此時自己不會想公開承認自己是洋蔥；另一種則是有打扮過的，但這時後不會主動說自己是洋蔥，不過不會刻意隱藏身份。
而這次上了《木曜4超玩》的「全明星運動大會」後，就有眼尖網友發現，在賽事的後半段，有一幕眾人聽著工作人員講話時，洋蔥的臉並未被遮擋，出現兩秒的鏡頭，隨後又馬上放上洋蔥大頭來遮蔽，但已經為時已晚，遭到網友截圖瘋傳「真面目」。
不少網友看完之後紛紛表示「天阿！看身材感覺很帥，是真的長得不錯耶」、「終於看到真面目，本人真的不差」、「本人好帥喔X！好希望以後都露臉」、「真的好帥，更喜歡他了」；不過，也有人認為「他自己想露臉自然會露，沒必要這樣瘋傳」，但也有人反駁「洋蔥本人都沒叫木曜下架了，其他網友是在喊什麼燒」。（編輯：張嘉哲）