逛夜市必吃？網最愛夜市小吃Top 8：這包超魔性忍不住買
夜市是台灣特殊的飲食文化，又以小吃最聞名，不只種類多，口味更獨步全球。雖然過去親民的銅板小吃，隨著幾十年來物價上漲，一餐吃下來已經比上館子還貴。章魚燒從發跡初時3盒100元，演變到現在1盒55元甚至百元，讓網友感嘆「夜市現在變有錢人去的地方」，一家三口去覓食，沒花個近千元可能吃不飽。話雖如此，觀光夜市依舊人滿為患，民眾久久還是會想要逛夜市、解嘴饞。《Social Lab社群實驗室》追蹤近3個月夜市美食網路聲量，在網友心中萬年不敗的夜市霸主，依然以雞排、牛排、地瓜球位列三強。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-16 12:14:14｜2022-01-16 12:16:08
《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內，夜市美食話題的網路聲量表現，其中最受網友熱議的8大夜市美食，由雞排穩坐討論冠軍。炸物是夜市美食的一大精髓，日前有網友提問「心目中的最強夜市炸物？」引發熱烈討論，眾人心中第一名炸物包含雞排、地瓜球、鹽酥雞，其中又以雞排討論度最高：「艋舺雞排啊，肉超有厚度」。
台式牛排也是台灣特有種之一，從最早以前路邊擺一排紅色塑膠桌椅，一客牛排70元起，還附餐包、濃湯和紅茶，和餐廳裡會溫熱瓷盤的高檔牛排路線截然不同，卻十分受到台灣民眾喜愛，被視為夜市必吃美食清單之一，網路討論熱度位居第2名。
日前有篇「台式牛排上桌，美國妹困惑了，完全沒道理」的討論引發迴響，裡面提到有位外國人原先十分不解，台灣夜市牛排與醬汁的搭配方式，卻在吃完後讚不絕口，讓網友們自豪表示：「夜市牛排就是沒道理的好吃」、「孫東寶超讚啊」。
一小顆圓滾滾的地瓜球也有神奇魔力，入口嚼勁讓人路過總會忍不住買一包，網友大推「饒河夜市NET旁邊的地瓜球，好Q」，網路討論度奪下第3名。和牛排一樣在鐵板上滋滋作響的「蚵仔煎」，網路熱度排第4名，許多人也分享自己的愛店：「寧夏圓環邊那個」、「樂華夜市的脆皮蚵仔煎，超爆好吃」引發共鳴，而忠誠號蚵仔煎也是士林夜市屹立不搖的指標性小吃之一。
除此之外，在夜市每走幾步就會看見滷味攤，用夾子挑挑快速帶走，打包回家超好下酒，像是發跡於師大夜市的燈籠滷味，也是十分經典的夜市美食。位居第6名的鹽酥雞類，除了繼光香香雞、豆乳雞，把鹽酥雞炸成名牌之一的，還有師大夜市逾30年老店師園鹽酥雞。豆花則是逛完夜市的飯後甜點，網友大推寧夏夜市的豆花莊豆花，大讚口感濃郁綿密；嘉義文化夜市的豆漿豆花，則是因為濃濃豆香味，也受到不少網友大力推崇。