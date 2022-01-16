宋智雅露身材曲線！8成男認最性感 7成女曝交友滅火行為
韓國實境節目《單身即地獄》播出後大爆紅！劇中無論男女都擁有火辣養眼的身材，並且可以大膽挑逗追求的交友風格，令廣大觀眾們都看得心癢難耐。其中慵懶小野貓宋智雅又甜又跩，被不少人奉為很會獵男的高手。海外約會交友APP《JD》便調查台灣男女「眼中的性感類型」，83％男人直率坦承第一眼一定會看「身材曲線」，而且愛看腿勝過胸，對於「貼身洋裝」最無法招架。女人則較不被精壯肌肉給誘惑，認為互動間流露出的體貼和自信才是性感表現。在「最愛性感照類型」的調查中，相較於一次看到全部重點，高達9成台灣人都自認喜歡挑逗感，「要露不露」的照片才最引人遐想，出乎意料地，將近7成的女性都自爆收過「重點部位」照片，別說引起興致，此舉反而超滅火！
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-16 11:44:22
約會交友軟體是不少現代人認識新朋友的管道，也熱衷藉此交流擴大生活圈，然而，在這個人人是網美網帥的年代，要怎麼透過一張張自拍照片傳達出個人魅力呢？想要被青睞，不能只靠裸露，但是拍對照片真的是勝出的關鍵。
怎樣才叫性感惹人愛的美照？《JD》調查台灣男女眼中的性感類型，83%男坦承對展露「身材曲線」沒轍，不論是肩線、臀線、腰線等，只要女生穿上能夠展露身材優點的洋裝真的很讚，尤其比起露胸，男人自認更愛看腿。有一半男性更提到像是韓國實境節目《單身即地獄》的智雅，就完全是 「性感指標」。
該怎麼像宋智雅穿得可愛又性感，三招拆解穿搭公式給你看。翻閱智雅的IG美照，果然如受訪男性所認同，她除了認真維持身材，也非常擅長凸顯自己的曲線，並且掌握要露不露的關鍵，更時時貫徹自己又甜又跩的小野貓風格，在在是重點！
要露不露
千萬別像暴露狂，穿得比去游泳池、海邊露得多，學學宋智雅「要露不露」的最有「想像空間」的性感。
又緊又寬
選擇上身或下身，性感小裸露自己較自豪的部位，一緊一寬間，不但讓人有呼吸的空間，整個人看起來也較自在、沒那麼刻意。
又甜又跩
太嗆辣讓人難以招架，太甜美又容易膩，智雅甜中帶跩的風格，現在正受歡迎。
而女生則普遍認為「過度展現身材不是性感象徵」，老實承認對於過量的荷爾蒙反而提不起「性」趣，認為在雙方互動上態度大方、自信又體貼的男生，遠比擁有美照更有吸引力。
然而進一步調查男女一眼就會愛上的性感照類型，卻幾乎是一面倒地高達9成的人一致公認「要露不露」的性感照，最有「想像空間」，一眼就「中」！女生不管是露腰或腿，男生露出手臂或身材曲線，總之照片能夠引起遐想才夠有吸引力。但男士們可要特別注意，多達7成的女性都自爆收過「重點部位」照，此舉不但沒有引起性致，反而令女生感到超滅火！就算再怎麼自豪，大方掀底牌可是下下策啊。
近年運動風氣興盛，也有超過半數的台灣民眾坦承很愛看「健身照」，認為是健康又性感的形象，也有著體力保證，一定會多看幾眼，也難怪大家不只熱愛運動，也熱愛在健身房大拍美照（笑）。