蛋殼出頭天！台南這重劃區年漲近2成　房價漲幅擊敗蛋黃

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位於南區的兩大重劃區漲幅都超過一成，台灣房屋萬年加盟店店東徐碩廷認為，南區位於原台南市區的最外環，早年長期沒有公共建設利多挹注，因此早期房市表現並不熱絡，而後經市地重劃的水交社重劃區發展，以及近年由華友聯集團自辦的舉喜重劃區帶動，讓南區房市不斷湧入活水，價量齊揚、加上南區的房價基期低，讓漲幅表現更明顯。
徐碩廷說，水交社重劃區，是南區發展最為成熟的購屋熱區，雖然該重劃區總面積不過6萬餘坪，可謂台南最小的重劃區，但小而巧、小而美，因鄰近市區精華地段，距離新光三越台南新天地僅需5分鐘車程，生活機能性佳，且水交社周邊有家齊高中、台南高商、大成國中、志開國小等學府，學區完整，文教氣息濃厚，房價又比市中心親民，因此深受不少首購族青睞，雖然重劃區附近有墓地等嫌惡設施，但對較無忌諱的客群來說，優勢地段仍有一定吸引力。
漲幅最高的舉喜重劃區，則是南區新興的發展亮點，因鄰近86快速道路，可串連台南各地，從86銜接至國一通往南科約30分鐘車程，西側並有台17線可往北聯通台南市中心，交通機能性佳，生活機能也愈來愈成熟，除了在地換屋客群，也吸納不少南科工程師、安平工業區就業客群成為新住民，區內由華友聯推出的新大樓建案，最高成交價已有2字頭實力，透天產品也為主力，5年內新透天約1500萬可入手。
然而部份蛋黃重劃區表現不如蛋殼區，李家妮分析，這其實是各重劃區「開發時序」、「推案型態不同」所致；以東區的南台南站重劃區來看，區段目前仍屬於開發初期，所以推案幾乎都是預售屋，現階段唯一的成屋，性質也較特殊，是政府與建商合作的南鐵照顧宅，由於照顧宅先前提供南鐵拆遷戶以1字頭成本價購屋，因此目前區內的整體均價偏低。
而虎尾寮重劃區的開發時間較早，因採低密度開發，區內多以透天別墅為主，雖近年有指標大樓建案進駐，歷史最高單價衝上28萬元，但因周邊仍以20年以上的中古物件居多，因此拉低區域均價，漲幅波動也不大；不過東區輸人不輸陣，備受矚目的平實重劃區，目前雖然尚無成屋，但一、二期公辦都更皆已招商完成，區內唯一預售案「和宜世界巨星」單價創新高，已朝坐四望五邁進，未來包括國泰、國城、府都、達麗等大咖建商都將陸續進駐開發，帶動房市發展樂觀可期。