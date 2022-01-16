柏金包5000元起跳！羅霈穎173件千萬珍品拍賣做公益

資深女星羅霈穎（羅璧玲）2020年過世，至今1年半，仍留給親友、粉絲無盡懷念，她的哥哥、詩人羅青（羅青哲）寫書紀念兄妹情，並在整理妹妹遺物時，發現她喜歡花錢買名牌之外，私下更愛默默行善捐錢做公益，信箱中滿是公益慈善機構的勸募信、感謝狀，方才得知歷年來羅霈穎匿名捐款，不亞於她在精品收藏方面的支出。





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▲羅青哲（右圖）和妹妹羅霈穎兄妹情深，特別寫了10多篇祭妹文出版成書紀念。（圖／羅霈穎微博、記者林調遜攝）

羅青在書籍《如何學做小妹妹的大哥哥》文中提到，羅霈穎也許是遺傳了母親惜物愛潔的習慣，收藏物品雖然數量龐大，儲存不易，卻都大多保存完好，整齊整如新，從手飾、皮包、衣物、鞋子都放置得井井有條；在她住的小公寓中，規畫最完善的就是衣帽化妝空間及收納櫥櫃隔間，其中各種防潮烘烤設施，除濕電器，一應俱全，不亞於博物館的恆濕恆溫配備。





許多她的生前好友知道她有這樣的習慣，常致電表達購買收藏、留做紀念的意願。為感念妹妹的愛心奉獻，羅青決定將她的收藏品分門別類，挑選適當物品，舉辦一個以公益慈善為主的「閃亮的回憶」羅霈穎藏品公益拍賣會」，其中以服裝、首飾、鞋子、皮包為大宗，數量多且精美，不是國際名牌，就是設計限量，無所不有。











▲羅霈穎生前珍藏許多名牌包，價值突破千萬。（圖／帝圖科技文化提供）

本次《閃亮的回憶》公益拍賣會由帝圖藝術拍賣主辦，26日於台北W飯店11樓策略會議室舉辦，拍賣品為羅霈穎生前收藏的愛馬仕柏金包、凱莉包、路易威登、香奈兒等名牌包，還有Piaget、Cartier、Franck Muller等一系列精選女裝、腕錶共123件精品，羅青也加碼創作書畫50件共襄盛舉，這些珍貴物件全數以5,000元台幣起拍，所得將捐助公益，為這段珍貴兄妹情做最有意義之紀念。



