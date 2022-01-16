快去加油！明起汽油調漲0.6元　柴油不調整

快去加油！明（17）日起汽油將調漲0.6元、柴油不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升26.3元，實際零售價格以各營業點公告為準。
記者許若茵／台北報導
2022-01-16 12:14:56｜2022-01-16 12:27:33
台灣中油表示，本週受利比亞原油供應中斷、美國商用原油庫存續降等因素影響，導致油價上漲。本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價上漲3.64美元，新台幣兌美元匯率貶值0.011元，國內油價依公式計算漲幅為3.71%。
按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.9元及1.4元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，柴油吸收1.1元，換算後95無鉛汽油每公升31.0元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之1.0元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.3元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.3元及1.4元，汽油實際價格每公升調漲0.6元、柴油不調整。
本週依油價公式、政府調降貨物稅1元調整國內油價，並持續維持亞洲國家最低價及平穩措施雙機制運作，汽、柴油各需調整之0.3元及1.4元，由台灣中油吸收，累計110年至12月底止，台灣中油共吸收79.2億元。