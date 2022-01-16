民主議政園區　游錫堃：打造民主教育場所

台中霧峰民主議政園區今 (16) 日舉辦「 2022 壬寅年福虎生豐迎新春」活動，由立法院長游錫堃、副院長蔡其昌、新科立委林靜儀、明台高中董事長林芳媖與書法名家、現任南投縣文化局長林榮森等人，一同開筆為活動揭幕。游錫堃表示，立法院將繼續投入數千萬元預算活化園區，提升展示空間的質與量，以「大博物館」為藍圖，重新規劃運用空間，擴大立法院在首都圈外的服務能量，也承擔民主紮根與深化的責任。

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民主議政園區去年 10 月開幕以來，首次歡度新年，立法院長游錫堃開筆迎春以毛筆寫下「民主臺灣迎祥瑞，時刻開館虎生豐」春聯，特別將「民主時刻館」寫入春聯中，祝福新的一年臺灣豐盈圓滿。而南投縣文化局長林榮森也與出席的名家，一同揮毫「虎躍慶康樂，國會迎新春」，祝福虎年家家戶戶闔家康樂。

游錫堃致詞表示，「立法院民主議政園區」過去是臺灣省議會，回想過去「五龍一鳳」在此為臺灣民主努力。在 1992 年國會全面改選之前，曾經是臺灣最高的民主殿堂，對臺灣的民主化有顯著的貢獻。相較於立法院的臺北院區以立法工作為主軸，他期待民主議政園區，在臺中繼續傳承臺灣省議會的光榮歷史外，也可以成為民眾親近、瞭解立法院及振興地方的重鎮。

游錫堃也說，立法院將繼續投入數千萬元預算持續活化園區，提升展示空間的質與量，改善無障礙設施，爭取認證，將園區打造成為文化資產類的「民主環境教育場所」，並以「大博物館」為藍圖，重新規劃運用空間，以提升展覽及教育功能，既傳承臺灣省議會的精神，也擴大立法院在首都圈外的服務能量，繼續承擔民主紮根與深化的責任。

立法院中南部服務中心表示，這是立法院連續第六年舉辦春節揮毫活動，邀請包括林榮森在內的 10 位書法名家，現場揮毫 300 份春聯，供參與活動的民眾索取，活動也請臺灣茶文化推廣協會擺設茶席，邀請民眾一起品茶，並且揉製 Q 茶球，體驗臺灣在地的茶道文化。