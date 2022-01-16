立委就職前一天　林靜儀與立法院正副院長一同開筆揮毫

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今天的活動由立法院長游錫堃、副院長蔡其昌、新科立委林靜儀、明台高中林芳媖董事長與書法名家、現任南投縣文化局長林榮森等人一同開筆為活動揭幕。游錫堃表示，立法院將繼續投入數千萬元預算活化園區，提升展示空間的質與量，以「大博物館」為藍圖，重新規劃運用空間，擴大立法院在首都圈外的服務能量，也承擔民主紮根與深化的責任。
游錫堃開筆迎春以毛筆寫下「民主臺灣迎祥瑞，時刻開館虎生豐」春聯，特別將「民主時刻館」寫入春聯中，祝福新的一年台灣豐盈圓滿。南投縣文化局長林榮森也與出席的名家，一同揮毫「虎躍慶康樂，國會迎新春」，祝福虎年家家戶戶闔家康樂。
游錫堃致詞時表示，「立法院民主議政園區」過去是台灣省議會，回想過去「五龍一鳳」在此為台灣民主努力。在1992年國會全面改選之前，曾經是台灣最高的民主殿堂，對台灣的民主化有顯著的貢獻。
游錫堃肯定民主議政園區同仁的努力也回顧2021年，他說，雖然受到疫情衝擊，議政博物館舉辦了「台灣議會設置請願運動百年展」，仍吸引了1萬4千多人次看展，線上觀展人數截至年底也超過1萬人次，社會熱烈回響，突破開館以來的紀錄。目前博物館正與國立故宮博物院合辦「北溝傳奇-故宮文物遷臺後早期歲月」特展，歡迎大家撥空參觀。而去年10月底開幕的「民主時刻館」也備受好評，截至今天為止，觀展人數也已經突破6千人了，績效令人高興。
游錫堃也說，立法院將繼續投入數千萬元預算持續活化園區，提升展示空間的質與量，改善無障礙設施，爭取認證，將園區打造成為文化資產類的「民主環境教育場所」，並以「大博物館」為藍圖，重新規劃運用空間，以提升展覽及教育功能，既傳承台灣省議會的精神，也擴大立法院在首都圈外的服務能量，繼續承擔民主紮根與深化的責任。
主辦單位也是負責經營維護民主時刻館的立法院中南部服務中心表示，這是立法院連續第六年舉辦春節揮毫活動，邀請包括林榮森在內的10位書法名家，現場揮毫300份春聯，提供參與活動的民眾索取，該活動也請台灣茶文化推廣協會擺設茶席，邀請民眾一起品茶，並且揉製Q茶球，體驗台灣在地的茶道文化。
此外，玩印工作室在現場提供絹印體驗活動，民眾可以在絹印後，將富有虎年意象的好運紅包袋、方形春聯帶回家；而畫糖叔叔謝永清，也在現場展現在畫糖藝術，製作精緻的造型棒棒糖送給民眾。整體活動老少咸宜，適合全家一同參與共享天倫之樂。
新聞來源為Newtalk 新頭殼