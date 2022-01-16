疫情升溫！「防疫型家電」買氣高漲 紫外線產品銷量翻倍
即將迎接農曆春節卻適逢疫情升溫，防疫商品搜尋度和銷量明顯攀升。根據網購平台觀察，年節伴手禮、掃除家電、廚房家電一向是年前熱銷品項，近一週消耗性防疫商品如口罩、抗菌洗手乳、抗菌噴霧、抗菌紙巾也趕上這波出貨潮，民眾下單踴躍；日常防疫小物如迷你紫外線殺菌棒、紫外線消毒盒受到青睞，搭載UV殺菌的家電亦成為優先下手目標。
記者賴志昶／台北報導
2022-01-16 14:12:03
年前家戶忙著除舊布新，隨著民眾防疫意識提高，搭載UV殺菌的商品成為民眾入手新家電時的考量之一。486團購觀察指出，內建紫外線燈以達到抑菌效果的PINOH龍捲風空氣清淨機、Health Banco方塊空淨機，以及主打增加UV燈的LG最新第五代除溼機，在眾多空氣清淨機及除溼機中便脫穎而出；此外，紫外線刀具除菌機方便隨手消毒經常使用的刀具、砧板，年前也衝出一波銷量。
486團購表示，疫情升溫，口罩、抗菌洗手乳、抗菌噴霧、抗菌紙巾等消耗性防疫品銷量增加外，主打科技清潔的用品也相當受到青睞；其中，可折疊、好攜帶的紫外線殺菌盒，消毒手機、鑰匙、鈔票零錢十分便利；適合大面積消毒的立地式紫外線燈、方便隨手消毒大眾工具手把、座椅、個人鍵盤、電燈開關的便攜式迷你紫外線殺菌棒銷量皆較上月翻倍成長。
另外，486團購指出，蒸氣殺菌的相關商品也相當受到歡迎，像是蒸氣拖把和蒸氣清潔機，採用高溫蒸氣瓦解頑垢並可有效去除細菌和病毒，部分機種可替換不同專用配件，針對不同角落、縫隙做深入清潔；其中，搭載蒸氣行程的滾筒洗衣機和電子衣櫥搭著年前換機潮也衝出一波佳績。