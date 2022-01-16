台灣又贏韓國！謝金河曝「股市反超關鍵」：又一項新紀錄

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13日台積電法說會，公布去年第四季季報，淨利1662億元，Eps6.41元，毛利率52.7%，都是令人心安的數字，全年Eps23.01元，也是超過市場預期，剩下的是市場對台積電今年的預期及股價的評價。在法說會後，台積電的Adr連續上漲，14日收盤價140.6美元，市值已經拉升至7294.7億美元，用Adr的市值來計算，台積電已超越巴菲特的柏克夏A股及Nvidia，成為世界第八大市值企業，而且遙遙領先中國所有企業。這幾天，中國的媒體也列出全中國企業市值排行榜，台積電不但列在榜上，而且是榜首。
謝金河觀察到「仔細看台韓市值比較，台積電極大化，這是台股打敗南韓的最大因素，台積電用台灣的市值來算是6308億美元，打敗南韓最大市值的三星的524.78兆韓元，約4302億美元，這些天，台股市值又有新變化，富邦金市值上一兆台幣，打敗台塑石化，台塑四寶以前都在台灣市值前10大，現在只剩下台塑石化，聯發科坐穩老二位置，台達電，聯電，長榮進入前10大」。
而南韓方面，市值第二則為Hynix約730億美元，略贏聯發科，後面與台灣前10大排名，沒有明顯優勢，不過三星生技，Naver，Kakao上榜，但謝金河也說「仍值得尊敬！南韓」。（編輯：潘毅）
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