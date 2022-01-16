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台灣又贏韓國！謝金河曝「股市反超關鍵」：又一項新紀錄

▲去年台股大漲23.6%，南韓上漲3.63%，按成交金額，台股排在世界第8，南韓則排名第16。對此，財訊傳媒董事長謝金河也分析出其中關鍵原因。（圖／NOWnews資料照片）
▲去年台股大漲23.6%，南韓上漲3.63%，按成交金額，台股排在世界第8，南韓則排名第16。對此，財訊傳媒董事長謝金河也分析出其中關鍵原因。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-01-16 13:38:04

日前台股登上18619.61點的歷史新高，強勢表現也引發關注。而去年台股大漲23.6%，南韓上漲3.63%，按成交金額，台股排在世界第8，南韓則排名第16。對此，財訊傳媒董事長謝金河也分析出其中關鍵原因。

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謝金河提到，去年台股大漲23.6%，南韓上漲3.63%，台股創下多項紀錄，包括成交量95.5兆元，日均量3914.6億元，按成交金額，台股排在世界第8，市值超過南韓，排名第16，台股市值超過2.2兆美元，巴菲特指標超過300%，又是一項新紀錄。

▲淡馬錫控在過去25年都投資中國，毫無退讓和妥協，因此這次出清科技股引起外界格外關注，台灣財信傳媒董事長謝金河日前便在臉書提出自身看法。 （圖／記者葉政勳攝 , 2021.09.02）
▲財訊傳媒董事長謝金河。 （圖／記者葉政勳攝 , 2021.09.02）
13日台積電法說會，公布去年第四季季報，淨利1662億元，Eps6.41元，毛利率52.7%，都是令人心安的數字，全年Eps23.01元，也是超過市場預期，剩下的是市場對台積電今年的預期及股價的評價。在法說會後，台積電的Adr連續上漲，14日收盤價140.6美元，市值已經拉升至7294.7億美元，用Adr的市值來計算，台積電已超越巴菲特的柏克夏A股及Nvidia，成為世界第八大市值企業，而且遙遙領先中國所有企業。這幾天，中國的媒體也列出全中國企業市值排行榜，台積電不但列在榜上，而且是榜首。

謝金河觀察到「仔細看台韓市值比較，台積電極大化，這是台股打敗南韓的最大因素，台積電用台灣的市值來算是6308億美元，打敗南韓最大市值的三星的524.78兆韓元，約4302億美元，這些天，台股市值又有新變化，富邦金市值上一兆台幣，打敗台塑石化，台塑四寶以前都在台灣市值前10大，現在只剩下台塑石化，聯發科坐穩老二位置，台達電，聯電，長榮進入前10大」。

而南韓方面，市值第二則為Hynix約730億美元，略贏聯發科，後面與台灣前10大排名，沒有明顯優勢，不過三星生技，Naver，Kakao上榜，但謝金河也說「仍值得尊敬！南韓」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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