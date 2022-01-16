尾牙禮品清單出爐！iPhone13最夯 買三星這款現賺上萬
農曆年前的尾牙季到來！瞄準尾牙獎品採購商機，根據連鎖通訊門市統計，自去年12月15日至今年1月12日，近一個月企業客戶針對尾牙伴手禮詢問較過往成長4成左右，採購金額也拉高至2萬元上下的預算最能被接受，採購機型則以iPhone 13系列詢問度最高；其中，三星Galaxy Z Flip3及SONY Xperia 1 III價差大最划算。
記者賴志昶／台北報導
2022-01-16 14:05:40
根據傑昇通信統計，近一個月企業客戶採辦尾牙禮品清單，其中十大詢問度最高的機型前三名，分別是iPhone 13（256GB）、iPhone 13 Pro（256GB）及三星Galaxy Z Flip3（8GB/256GB），其中更以三星摺疊機價差超過萬元最多，採購一支就幫公司省1萬698元，抽中的員工再回原廠登錄，還送總價值3170元的禮品，是各品牌新機中裡子面子兼顧的機型。
傑昇通信指出，其他如iPhone 13 mini（128GB）、iPad mini 2021 wifi（64GB）也是尾牙禮品採購清單首選，最特別的是有多家企業特別指定採購三星Galaxy Tab A7 Lite LTE（32G），原廠售價,490元，傑昇通信門市再折1千元，僅4490元，也是尾牙清單中最實惠的機型；不僅如外，三星從上萬元高階手機，像是Galaxy A52s（6GB/128GB）及M32（6GB/128GB）千元平價入門款都有，幾乎包辦尾牙獎項。
傑昇通信表示，不只蘋果iPhone 13系列及三星，搭載專業攝影等級的SONY Xperia 1 III及OPPO Reno 6也是企業採購必買的品牌，尤其前者3鏡頭4焦段設計，為全球首款結合潛望式望遠變焦鏡頭，交由光學大廠蔡司調校，搭配T*鍍膜減少反射，並下放高階相機獨有的人眼與動物即時眼部對焦規格，更使用高通S888頂級處理器，價差8500元，有感超值。