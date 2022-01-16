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第20期追加劑「18日」開始預約！打2劑滿3個月可接種

▲第20期疫苗預約接種18日開始。（圖／指揮中心提供）
▲第20期疫苗預約接種18日開始。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-01-16 14:20:05｜2022-01-16 14:36:50

中央流行疫情指揮中心今( 16 )日表示，因應國內本土疫情升溫，目前提供民眾於各地方政府衛生局安排/指定之合約醫療院所預約接種或隨到隨打接種站進行接種。為提供民眾多元疫苗預約管道選擇，以加速提升民眾免疫保護力，COVID-19公費疫苗預約平台(下稱預約平台)，持續於第20期提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑。如已於各地方政府衛生局安排/指定之合約醫療院所完成預約之民眾，請依原已預約時段前往接種，無須再於預約平台重複預約。

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預約平台相關對象及期程說明如下：

一、施打時程：1月24日至1月30日。

二、符合資格對象：110年11月7日(含)前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/1/30(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。

三、預約分流時程：
(一)65歲以上：1月18日上午10時至1月22日中午12時。
(二)50歲-64歲：1月18日中午12時至1月22日中午12時。
(三)18歲-49歲：1月18日下午2時至1月22日中午12時。

指揮中心提醒，民眾可於預約時段至預約平台進行預約資格查詢，不再另發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約，亦可持「COVID-19疫苗接種紀錄卡」(小黃卡)逕至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約接種，或所設置之隨到隨打接種站接種。

指揮中心說明，BNT、Moderna都屬mRNA疫苗，兩者保護效果相當，請符合預約資格且有意願接種但尚未完成預約者，如欲選擇的疫苗接種點額滿，可選擇另一種疫苗接種，以儘速獲得追加保護。

指揮中心表示，預約平台第20期僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，若有第一劑或第二劑疫苗接種需求之民眾，請持COVID-19疫苗接種紀錄卡(小黃卡)至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約接種，或所設置之隨到隨打接種站接種。至1月31日止，可由地方政府衛生局提供200元(含)以下衛教品，以提升接種意願。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」(小黃卡)及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。（編輯：孫唯容）

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