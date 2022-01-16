小鬼遺作被拍賣！妹妹花4.5倍價搶標　網鼻酸：回到家了

資深女星羅霈穎遺愛人間，哥哥羅青將捐出她的123件精品拍賣，捐出收入做公益；同樣2020年告別演藝圈的小鬼，遺作則水漲船高，去年底畫作被放到拍賣會上競標，妹妹以勢在必得的姿態，花高價買回他的作品，開心地向粉絲分享好消息，網友鼻酸地說：「太好了，回來就好。」





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▲小鬼前年舉辦畫展，好友坤達（左）、歐弟（右）前來支持。（圖／翻攝小鬼IG）

小鬼投入藝術創作多年，曾出版作品畫冊，前年在台北舉辦「Dear Papa」主題畫展，展出10餘幅個人畫作，未開展就已全數賣出，其中一幅「Human666」的外星人圖案作品，長寬不到50公分，上個月被收藏者釋出，在2021羅芙奧秋季拍賣以7萬元起標。





小鬼的妹妹婷婷在IG表示，從沒想過人生中會有舉牌競標這件事，透過朋友得知這次秋季拍賣有藏家拿出來賣，就下定決心不管多少錢都會買回來，「看到現場跟電話線上多人競標，其實是很開心，儘管我必須花更多錢買回來，今天就是以一個勢在必得的姿態，把你買回來了」。





▲小鬼的妹妹參與拍賣，將哥哥的作品買回來。（圖／翻攝婷婷IG）

▲妹妹以31萬價錢買回小鬼作品，粉絲鼻酸「回來就好」。（圖／翻攝婷婷IG）

根據拍賣網站顯示，該幅作品結標價為31萬2,000元，是起標價的4.5倍，小鬼遺作回到親人身邊，眾人都很欣慰，好友坤達留言「回來了」，婷婷回覆「沒錯，而且偏偏是這幅，怎麼樣都要帶他回來」，粉絲們安慰她「哥哥知道會很開心」、「競標回來了就好，那種感動得來不易」、「現場氣氛跟心情一定很緊張！還好回來了，很感動！」



