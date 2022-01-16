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百萬YouTuber莫彩曦夫妻確診　曝美當地現況：超傻眼

▲ 莫彩曦夫妻倆打過疫苗仍確診。（圖 / 莫彩曦IG）
▲ 莫彩曦夫妻倆打過疫苗仍確診。（圖 / 莫彩曦IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-01-16 14:30:00

百萬YouTuber莫彩曦（Hailey）與老公Adam能說一口流利中文，加上時常分享台美文化，在台灣擁有高知名度。近日他們在最新影片中透露，兩人都感染了新冠肺炎，他們也把發病到痊癒的過程都記錄下來。

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▲Adam發抖很嚴重。（圖 / 莫彩曦YouTube）
▲Adam（右）發抖很嚴重。（圖 / 莫彩曦YouTube）
莫彩曦透露老公Adam因為出現拉肚子和頭痛等症狀，跟Omicron症狀很像，即便兩人都打過疫苗仍不敢大意，在家中自行檢測，最後出現2條線陽性。Adam症狀惡化非常快，睡覺時一直發冷、發抖，莫彩曦則是頭超級痛，據美國CDC表示，通常出現症狀後，5天內就會逐漸好轉，但兩人症狀卻越來越嚴重，還出現呼吸困難、喉嚨痛和全身痠痛。

▲Adam透露全美國檢測劑都缺貨。（圖 / 莫彩曦YouTube）
▲Adam透露全美國檢測劑都缺貨。（圖 / 莫彩曦YouTube）
莫彩曦與老公Adam本來要通報居住的地方自己確診，卻得到他們那一州不計算「家裡的確診」，所以他們不會算在確診數裡。最讓他們傻眼的是，美國CDC表示，若症狀出現的5天後，沒辦法檢測的話，還是可以戴口罩出門。好在出現症狀的第11天，莫彩曦和Adam再度進行檢測，終於出現陰性反應，莫彩曦感嘆「沒想到有一天真的會拍這個影片，努力防疫2年還是確診了，希望大家能打疫苗就打疫苗。」目前兩人身體逐漸康復中。（編輯：薛羽彤）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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