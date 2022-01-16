疫情嚴峻！西堤再增6例本土 1名機場防疫人員也染疫
西堤餐廳染疫案，雪球越滾越大，指揮中心今（16）日宣布，新增10例本土，其中有6例是在西堤餐廳染疫，皆是在1月9日前往用餐，而遭感染。
編輯中心/綜合報導
2022-01-16 14:31:17｜2022-01-16 14:35:35
陳時中指出，除了西堤餐廳染疫外，今天也新增1例機場防疫人員染疫，防疫人員主要工作是幫忙協助做深喉唾液，有時候也會在發燒篩檢站工作，主要做旅客相關症狀資料登記。
至於校園部分，陳時中說明，西堤餐廳最新染疫的工讀生（案17774），延伸的中壢高商也發生感染，除了之前檢出2位同學感染外，今天再一位同校，但不同班同學。
案17774的表妹（案17880），就讀東興國中，今天也新增一位同校，不同班的學生（案17930）確診，目前該校停課中。
陳時中也提到，今天也新增一位案17934，主要是地緣關係，前往桃園採檢站採檢，進而驗出，疫調持續進行。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。