彭文正「全家感染Omicron」 詳細病況一一曝光
遭通緝滯留美國的政論節目主持人彭文正今（16）日在臉書透露全家都感染Omicron，包括自己、老婆李晶玉和3個小孩在內，用英文發文是不想讓他媽媽知道這件事。彭文正表示夫妻倆和大女兒、兒子半年前都已經打了2劑BNT，只有9歲的女兒沒有打疫苗，但最後仍全家都被感染。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-16 14:43:08
一開始是彭文正16歲的兒子在今年元旦開始感到身體不適，出現極度疲勞症狀，除此之外並無其他病況。從1月4日開始，彭文正一家五口都出現程度不一的不舒適感，之後9歲的女兒發高燒到將近40度，且開始鼻塞、肌肉痠痛、嗜睡，但當是新冠肺炎檢測仍是「陰性」，且不斷反覆發燒2天。
直到1月12日，彭文正和李晶玉出現和小女兒相同的症狀，但沒有發燒，最後檢測出抗原「陽性」，晚上又換成17歲的女兒發燒到38.5度，且同樣出現類似症狀。直到經過3天療養後，彭文正表示一家人已經康復的差不多，僅剩下輕微咳嗽和疲憊感，在和自己的醫生朋友講完電話後，他覺得自己已經完全康復。
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