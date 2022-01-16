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彭文正「全家感染Omicron」　詳細病況一一曝光

▲彭文正、李晶玉結婚多年，曾一起主持政論節目。（圖／翻攝自臉書）
▲彭文正、李晶玉結婚多年，曾一起主持政論節目。（圖／翻攝自臉書）

記者臺孝婷/綜合報導

2022-01-16 14:43:08

遭通緝滯留美國的政論節目主持人彭文正今（16）日在臉書透露全家都感染Omicron，包括自己、老婆李晶玉和3個小孩在內，用英文發文是不想讓他媽媽知道這件事。彭文正表示夫妻倆和大女兒、兒子半年前都已經打了2劑BNT，只有9歲的女兒沒有打疫苗，但最後仍全家都被感染。

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▲胡彩蘋認為，這不是彭文正一個人能搞得出來的事情，是有大量的人力素材等在旁邊，哪裡失火就往哪裡添柴。（圖／翻攝臉書）
▲彭文正（右）因質疑蔡英文博士論真實性被北檢起訴，人在美國的他因為妨害名譽刑案法官不准許他視訊出庭，所以遭到警方通緝。（圖／翻攝臉書）
一開始是彭文正16歲的兒子在今年元旦開始感到身體不適，出現極度疲勞症狀，除此之外並無其他病況。從1月4日開始，彭文正一家五口都出現程度不一的不舒適感，之後9歲的女兒發高燒到將近40度，且開始鼻塞、肌肉痠痛、嗜睡，但當是新冠肺炎檢測仍是「陰性」，且不斷反覆發燒2天。

▲彭文正透露將在法庭上提示證據。（圖／記者吳承翰攝）
▲彭文正全家滯留美國中。（圖／記者吳承翰攝）
直到1月12日，彭文正和李晶玉出現和小女兒相同的症狀，但沒有發燒，最後檢測出抗原「陽性」，晚上又換成17歲的女兒發燒到38.5度，且同樣出現類似症狀。直到經過3天療養後，彭文正表示一家人已經康復的差不多，僅剩下輕微咳嗽和疲憊感，在和自己的醫生朋友講完電話後，他覺得自己已經完全康復。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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