37歲曾沛慈無預警宣布結婚了 男方是認識10年的他
37歲曾沛慈於今（16）日稍早在臉書貼出照片，宣布結婚喜訊，而她也透過所屬的亞神音樂回應，與老公Peter原本就相識超過10年，變熟之後，進而交往，兩人從去年春天就很確定有結婚的共識，現在也沒有懷孕。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-16 15:04:17｜2022-01-16 15:12:01
據悉，Peter從事音樂相關的工作，曾沛慈表示，自己是個個性低調的人，加上先生又是圈外人，所以她很想好好保護對方。結婚之後，曾沛慈依舊會在工作領域繼續努力，這方面先生也全力支持著她，「我很開心遇到一個想要相伴一生的人，我們從以前就是最好的朋友，現在更成為彼此人生道路上的另一半，很期待未來攜手共進的日子。」
被問到求婚過程，曾沛慈提到老公是在去年客串的一部戲殺青當晚向她求婚的，她笑說當下完全沒有心理防備，所以真的驚喜到不行，曾沛慈透露，Peter很有心的把兩人熟悉的朋友都找來了，埋伏在她家，一同見證Peter下跪求婚的時刻。現場布置了蠟燭、氣球還有花，Peter彈著吉他自彈自唱，唱到哽咽，曾沛慈也被感動到爆哭，直呼：「人生從沒這麼感動過。」