譚德塞稱祖國淪「内戰地獄」 衣索比亞批造謠要WHO調查
衣索比亞爆發連續14個月的提格雷內戰（Tigray War），曾擔任衣索比亞衛生部長的世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）先前曾多次表達遺憾，並形容提格雷民眾現時等同在地獄生活，救援物資與藥品還無法順利送達戰區提格雷州（Tigray Region）。對此，衣國政府十分不滿認為他誤導事實，並致函世衛要求調查譚德塞。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-16 15:04:47
根據《美聯社》報導，衣索比亞前衛生部長譚德塞身為提格雷人（Tigrayan），曾多次對於提格雷州內發生的戰亂情勢發聲，並於記者會上表示，當地民眾因封鎖狀態而缺乏物資援助，同時引述當地醫師說法指稱，基礎醫療藥物已經用罄，聯合國衛生機構的物資與藥品卻送不進去，當地人只能勉強用過期物資，譚德塞還稱「全世界沒有一個地方像我們在提格雷所見到的地獄」。
然而衣索比亞外交部週四晚間發出新聞稿指出，身為世衛祕書長的譚德塞利用其職務影響力推進他個人的政治利益，且因他干涉內政、散播錯誤訊息，未達到預期的正直與專業，有損世衛的聲譽、獨立性和可信度，衣索比亞政府指，譚德塞以「犧牲衣索比亞作為代價來獲取政治利益」。
過去衣索比亞政府長期由提格雷人民解放陣線（TPLF）執政，譚德塞當時曾任該國外交部長、衛生部長，且提名譚德塞作為WHO秘書長亦是當時的執政黨。譚德塞強調，雖然自己來自當地但他的說法並無偏頗，他譴責衣索比亞政府封鎖外界通往戰區提格雷州的路線，使去年七月以來WHO的物資遲遲無法送往當地，更稱就連敘利亞、葉門內亂最嚴重的時期，WHO都能成功前往。
衣索比亞當局反擊指出，譚德塞長期干涉政府內政，介入其與厄利垂亞（Eritrea）的外交關係，更是長期積極支持被政府列為恐怖份子的TPLF的一員，要求世衛詳細調查譚德塞。
衣索比亞現任總理阿比・阿邁德（Abiy Ahmed）曾在2019年獲得諾貝爾和平獎，但在2020年11月底，由於TPLF不滿奧羅莫族（Oromo）出身的總理阿比所帶領的政府，在衣國奧羅莫族的34歲知名歌手哈恰魯（Hachalu Hundessa）遭刺身亡後，引發的大型示威抗議，而阿比也下令軍隊進入提格雷州，衣索比亞內戰就此爆發，衣索比亞人權委員會主委貝克雷（Daniel Bekele）針對這場內戰也坦言，衣索比亞政治因族裔和宗教而走向極化。