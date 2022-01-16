2021北台十大代銷出爐！清一色老面孔　這家13年蟬聯龍頭

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亞軍新聯陽去年北台灣接案量達1150億元，台北市、新北市兩地案量大約各半，而百億級建案分別有3個；第三名的甲山林接案量約499億元，基隆造鎮案一個建案就海灌180億元，雖然去年案量驟減，但今年手上已有2個6百億以上的建案，可望重返千億俱樂部。
第四至第六名依序為璞園、甲桂林、傳真，去年接案量分別是379.6億元、370億元、361億元，差異甚小，競爭相當激烈；其中，璞園在北台灣接案以大台北地區為主，其他縣市案量占比相對少；甲桂林接案量連年走高，近年以行銷企劃菁華區的老屋重建案表現最為出色，每一個建案都規劃不同風格的接待中心；近年接案相當精準、案案大賣的傳真實業，去年案量大幅成長，單一量體最大的是大同區某建案，案量達120億元。
信義代銷去年接案量327.5億元，居第七名，它以結合房仲資源的「全房產」，在競爭激烈的代銷業占有一席之地，更是十大代銷榜上唯一一家從仲介跨足代銷有成的業者；第八名的創意家行銷，去年接案量為326億元，建案遍及北北桃竹，旗下有數個建案銷售時間甚短，接案和行銷策略頗見成績。
新理想為桃園老牌代銷，去年接案量約312億元，擠上第九名；新理想業務版圖以新北與桃竹地區為主，去年新竹案量雖然減少，但仍寶刀不老，靠著在地優勢在桃園攻城掠地，案量比2020年還增加50幾億元；第十名的新高創接案量約293億元，大多數案量都在新北市，堪稱新北之王。
統計顯示，2021年十大代銷總接案量超過5600億元，占北台灣新建案總推案量約五成，十家代銷業就囊括新建案市場半壁江山；此外，北台灣2021年十大代銷排行榜有「北市代銷霸榜」、「桃竹代銷量縮」，以及「清一色是老字號代銷」等特色；十大代銷排行榜內，台北市代銷占據前八名，比重相當之高。
何世昌分析，造成「北市代銷霸榜而桃竹代銷量縮」的原因，一來是近年台北市建案推案量大，給予北市代銷發展沃土；二來是北市代銷連年拓展疆土，紛紛把經營觸角伸到外縣市，就連偏鄉都不放過，如海悅連首度揮師湖口、信義進軍桃園、新高創殺到宜蘭頭城等；三是新竹房市因受到竹縣率先禁紅單、預售屋聯合稽查等打房政策衝擊，部份建商轉為自售，致使深耕當地的桃竹代銷商機流失，與北市代銷案量差距因此擴大，部份桃竹代銷因此轉至苗栗與中、南部接案；由於北部代銷為圖生存，大舉跨過濁水溪南下接案，而中南部代銷北攻接案勢頭雖稍弱，但卻方興未艾，全國北中南代銷大亂鬥時代已然來到。