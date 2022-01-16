莫名鬼遮眼？4生肖今年最易被詐騙　借錢給親友拿不回來

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1、馬：財運自然亨通，只要勤於付出，一定能取得不錯的收益，尤其是農曆3月、8月、11月要好好把握。但「白虎」入宮，需預防意外破財，投機之財不可觸碰，農曆5月、6月、9月、10月要多加謹慎，投資宜守不宜攻，控制財務支出。
2、龍：今年財運不錯，正財收入穩定，正當投資可獲利。「天狗」入宮，橫財則較反覆，容易起伏波動，故此不宜沾手賭博，參與投資買賣必須謹慎，尤其是農曆3月、7月、12月。雖然正財收入平穩，但要小心理財，節省不必要的開支，否則財帛即使有所增長，也會很快消耗掉。
3、虎：「太歲」入宮，農曆1月、2月、5月、9月爲最甚，必須提高警惕。今年不宜投資，恐怕無法回收；不可賭博，以免一敗塗地；不宜借錢給朋友，否則容易肉包子打狗，有去無回。
4、猴：今年犯「歲破、大耗」，開支明顯變多，有破財的徵兆。財務上必須嚴守把關，平時處理帳目必須再三複核，切勿疏忽大意而導致意外虧損。聚財不牢，易被誣賴，不宜作保。最好年初儲備一筆資金，以應付意外之需；平時要開源節流，不急不貪，堅守正道，多做善事，凡事步步爲營，不怕勞苦，自強不息，定能順遂渡過沖太歲的年。
■2022財運最佳：
1、羊：龍德、紫微、天喜，去年沖太歲剛過，因為過去的努力或祖先積德，貴人會來相助。
2、蛇：福德星高照，今年只要認真做事，獲得回報會比較多。
3、牛：太陽星照耀，去年值太歲剛過，今年會否極泰來。
■2022財運最差：
1、猴：今年逢沖太歲、歲破、大耗，正沖影響比較大，投資方面預防失利，另外要避免爭執，慎防口角。
2、虎：今年值太歲，雜事多，忙中有錯，要小心謹慎，注意是非口角。
3、狗：今年犯五鬼，容易受到別人或朋友的牽扯，造成金錢的損失，因此要慎防，不要人家說什麼就跟著做，要拿出理智來判斷。