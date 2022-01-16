草悟道「年貨大賞」熱賣2天 民眾辦年貨安心逛開心買

「台中年貨大賞嘉年華」一連兩天在台中草悟道熱鬧舉行。為刺激買氣，除推出滿額抽大獎、送消費折抵券、送限量贈品的多重優惠外，還有振興券好康方案和限時促銷搶購活動，吸引許多辦年貨民眾搶購，現場熱鬧滾滾。

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經發局長張峯源表示，春節是國人最重視節日，市府規劃兩天年貨大賞活動，方便大家輕鬆辦年貨。感謝台中市工策會、台中市糕餅公會等號召40家業者共襄盛舉，也勉勵大家即使疫情有升溫趨勢，新的一年仍要滿懷希望。

▲草悟道「年貨大賞」熱賣2天，今年甫獲十大伴手禮首獎暨金口碑獎的歐客佬連鎖精品咖啡也來參展。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.16)

配合「台中春節防疫專案」，所有工作人員與參加民眾，均採實名制入場，現場提供消毒酒精，工作人員、民眾全程戴口罩，禁止邊走邊吃，且不開放試吃，讓大家安心逛、開心買。

▲草悟道「年貨大賞」共有40家超人氣商家參展，今年獲十大伴手禮首獎的不二糕餅也應邀參展，吸引很多辦年貨民眾搶購。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.16)

另延續首屆「年貨大賞嘉年華」好口碑，今年參與展售的台中在地店家，有不少挾著超高人氣參展，包括剛獲選「2022台中十大伴手禮首獎」的歐客佬、陳允寶泉、不二糕餅、臻品植萃外，還有排隊糕餅名店嘉味軒、阿聰師、台中犁記、元明商店、香烘焙坊等。此外，在地優質酒莊大安甘醇、月眉、松鶴、葛莉詩、督拿開及味榮食品也來共襄盛舉，琳瑯滿目年節商品與禮盒，好逛又好買，送禮自用兩相宜。

▲草悟道「年貨大賞」熱賣2天，吸引許多辦年貨民眾前來搶購，圖為今年獲得十大伴手禮首獎的臻品植萃也共襄盛舉。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.16)