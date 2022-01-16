草悟道「年貨大賞」熱賣2天 民眾辦年貨安心逛開心買
「台中年貨大賞嘉年華」一連兩天在台中草悟道熱鬧舉行。為刺激買氣，除推出滿額抽大獎、送消費折抵券、送限量贈品的多重優惠外，還有振興券好康方案和限時促銷搶購活動，吸引許多辦年貨民眾搶購，現場熱鬧滾滾。
記者金武鳯/台中報導
2022-01-16 15:35:13
經發局長張峯源表示，春節是國人最重視節日，市府規劃兩天年貨大賞活動，方便大家輕鬆辦年貨。感謝台中市工策會、台中市糕餅公會等號召40家業者共襄盛舉，也勉勵大家即使疫情有升溫趨勢，新的一年仍要滿懷希望。
配合「台中春節防疫專案」，所有工作人員與參加民眾，均採實名制入場，現場提供消毒酒精，工作人員、民眾全程戴口罩，禁止邊走邊吃，且不開放試吃，讓大家安心逛、開心買。
另延續首屆「年貨大賞嘉年華」好口碑，今年參與展售的台中在地店家，有不少挾著超高人氣參展，包括剛獲選「2022台中十大伴手禮首獎」的歐客佬、陳允寶泉、不二糕餅、臻品植萃外，還有排隊糕餅名店嘉味軒、阿聰師、台中犁記、元明商店、香烘焙坊等。此外，在地優質酒莊大安甘醇、月眉、松鶴、葛莉詩、督拿開及味榮食品也來共襄盛舉，琳瑯滿目年節商品與禮盒，好逛又好買，送禮自用兩相宜。
為刺激民眾踴躍採購年貨，主辦單位祭出多重好康，並提早透過經發局臉書舉辦抽獎為活動暖身，網友參與十分踴躍，限量100名的500元消費折抵券早已全數索取完畢。消費滿500元則可摸彩抽大獎，獎項包括gogoro機車5台、iphone手機4台、70吋液晶電視2台，將於16日壓軸抽出幸運得主。