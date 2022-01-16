狗仔逼問「是否受王力宏指使」　Yumi機場閃躲不敢轟蕾神

雙胞胎女團BY2的妹妹Yumi，被影射介入王力宏婚姻，和李靚蕾在網路上你來我往，女人們的戰爭一觸即發，卻始終在打口水戰，不願公開亮相說明，讓外界看得一頭霧水，BY2日前現身上海機場，戴著帽子遮遮掩掩，面對中國狗仔媒體逼問「網友說妳是受王力宏指使，不回應一下嗎？」Yumi依舊閃躲不回答，讓粉絲感到失望。





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▲BY2透過工作室微博向李靚蕾嗆聲，卻不敢對鏡頭說明真相。（圖 / BY2工作室微博）

BY2工作室和閨密「做個小孩007」在微博連日向李靚蕾嗆聲，請對方提供證據給警方，訴諸法律裁決，但兩方一邊是新加坡籍，一邊是日本混血兒，在中國都無實際身分證，互相叫囂純為氣勢，無法制裁對方。BY2被媒體捕捉現身上海機場，姊姊Miko挽著妹妹的手，戴著帽子的Yumi看起來很虛弱的模樣，也被網友認為都是擺拍，故意炒作新聞。





▲BY2狗仔追問「是否受王力宏指使」，始終不對外說明。（圖／翻攝微博）

近日陸媒曝光BY2在機場的採訪影片，狗仔犀利提問「妳會不會去法院起訴李靚蕾」、「有網友說妳是受到王力宏指使，這事妳不回應一下嗎？」，Yumi沒有正面回答，一直躲在工作人員後方，迴避媒體鏡頭。姊姊Miko也是不發一語，加快腳步低頭趕路，現場還有接機粉絲，對她們大喊「加油」。





網友認為BY2立場頗為矛盾，既然在微博上發言咄咄逼人，難得現身機場，有機會能對外界說明和澄清此事件，卻在媒體追拍時，一直明顯躲避回答；一邊說要低調，一邊又故意現身擺拍，就是炒作話題。粉絲們透過私訊關心，也未獲得工作室回應，讓歌迷對Yumi相當失望。



