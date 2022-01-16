兩年一度移工大遊行登場！移工聯盟：訴求自由轉換雇主
《四方報》報導，由台灣移工聯盟（MENT）主辦的兩年一度的大遊行在今（16）日中午12點展開，400多名各國籍移工在台北車站西一門集合後，於下午1點出發遊行至民進黨黨部，再到勞動部表達訴求，參與民眾全程戴口罩、符合防疫規定。台灣移工聯盟發言人指出，本次移工大遊行的宗旨是廢除《就業服務法》第53條第4項「藍領移工不得轉換雇主或工作」的條文，開放藍領移工可以和白領移工、本地勞工一樣，依照自己的意願和需求選擇工作及轉換雇主。
記者賴正琳／台北報導
2022-01-16 15:40:54｜2022-01-16 16:05:05
台灣移工聯盟發言人進一步表示，該惡法已經施行30年，是陳腐且不合理的規定，對於一個勞工來說，換工作是天經地義的事情，「自由選擇工作」無疑是最基本的權利，這也是使一名「勞工」有別於「奴工」、能免於「強迫勞動」的關鍵。然而，目前在台藍領移工在3年契約期間，卻被「禁止自由轉換雇主」，形同「當代奴工」。
台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會在遊行前開記者會指出，重症失能是需要24小時的照顧，移工卻又在簽約後想要轉換；失能者需要受照護與人權，支持禁止移工跨業轉換的正當性。台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮在遊行出發前接受媒體聯合訪問，回應雇主協會。她認為外籍勞工應該與長照制度連結在一起，重症病患沒人照顧，應該要有政府的資源介入，不應該只仰賴一名外籍看護。
四方報記者在遊行期間，訪問到來自印尼的Atin（阿蒂），她表示今天會站出來，是希望政府能給予移工公平的對待，按照工時給予合理的薪資；另外，身邊的看護工朋友幾乎沒有休息時間，睜眼和閉眼都是工作，十分辛苦。「當我們在照顧阿公、阿嬤時，有時需要整晚陪伴，但也有遇到會揍人的阿公，除了休息時間被剝削，精神壓力也很大。誰來關心我們的身體和心靈健康呢？」Atin說。
移工團體強調，移工權益跟本勞的關係也很密切，畢竟只要這群好用、廉價，又不能自由轉換的「奴工」持續存在，台灣整體勞動環境也會被拉低，本、外勞都會處在血汗的勞動環境下。