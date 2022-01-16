西堤群聚狂燒！醫提醒內用「關鍵1+2」　這幾處也要小心

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黃高彬分析，本次西堤餐廳最主要的傳染途徑就是透過飛沫傳染，因為大家在餐廳內用時都會脫口罩，若有交頭接耳就容易感染，所以若是有一人確診，其他人也會很容易接連確診，「這是不足為奇的」；另有顧客非同日用餐也確診，黃表示，不排除是桌子沒有擦乾淨，接觸後又沒洗手導致染疫。
黃高彬呼籲，指揮中心應強調，內用時只要是需要與人交談，都應戴上口罩，「這是最重要的一個步驟」，另在挑選餐廳時應注意通風與座位，通風要好、座位間距要寬，若是太緊密，相對危險性會較大。
被問及是否建議使用隔板，黃高彬指出「有兩極說法」，若是使用隔板但卻沒有徹底清消，反而容易使病毒存在，因此若是要使用隔板，每次用餐後都要立刻使用酒精或是次氯酸鈉擦拭，才能保證安全。
黃高彬也提醒，雖然透過水壺、杯子接觸感染風險較小，不過像是廁所把手、水龍頭或是馬桶沖水按鈕等，手部會接觸到的地方都是危險的，建議民眾消毒後再使用。
至於雙北擬推疫苗護照，讓有接種疫苗的民眾可以放寬部分防疫措施，黃高彬則說明，疫苗護照只有中央政府有權力推行，雙北若要推行是違法的，並無法律效力，不過若是中央推行疫苗護照，將可以鼓勵民眾接種疫苗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。