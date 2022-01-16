前往西堤用餐！竹縣科大2師生確診　全校停課2天

今（16）日指揮中心公布10例本土，其中6例是在1月9日前往西堤餐廳用餐，其中案17932與案17933兩人為竹縣某科大學生跟社團老師，目前兩人已安排至集中檢疫所隔離治療，該科技大學也停課2天。
編輯中心/綜合報導
2022-01-16 16:16:47
學生（案17932）在11日時，喉嚨痛、畏寒，13日發燒，15日採檢，今天確診，而社團老師（案17933）則屬於無症狀，一樣今天確診。
新竹縣衛生局表示，學生（案17932）平時在學校對外開放的游泳池打工，擔任行政櫃台人員，案17933為社團活動老師；目前該科技大學停課兩天，學校游泳池、保齡球館、校內超商停業兩天，即日起學校大小型活動皆暫停，配合防疫措施。
衛生局指出，初步匡列2位個案的宿舍同住者、宿舍同樓層、同班同學、老師等人，目前居家隔離、自主健康管理等人數待確認中。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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