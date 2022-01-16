新科台語歌王被嫌「唱太好」　許富凱崩潰懷疑人生

由唐美雲歌仔戲團籌備4年，斥資1.1億元打造的影歌劇《孟婆客棧》，劇中音樂讓人眼睛一亮，唐美雲透露，導演吳定謙、李中與年輕編劇陳健星、陳歆翰、姬君達，為顧及傳統歌仔戲迷習慣，將劇中音樂保留傳統戲曲的元素及唱腔，但編曲時大膽融入現代流行樂元素，製造新火花。於是，「數來寶」說唱有了嘻哈Rap風，傳統「江湖調」也變身搖滾樂，更別說文場戲的「詠嘆調」搭配了弦樂、交響樂呈現。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-16 16:55:32
讓唐美雲記憶深刻的，還有受邀參與演出的「金」字輩演員，包括李千那、陳竹昇、柯淑勤、林美秀，唐美雲更爆料，新科台語歌王許富凱更慘，甚至在錄音室被磨到「懷疑人生」。當初唐美雲上許富凱節目，邀他試唱一段「七字調」備感驚喜，於是邀他客串《孟婆客棧》，沒想到許富凱正式配唱時「唱得太好」，開心搶下客棧員工「小諸葛」一角成為固定班底，但導演吳定謙卻憂心忡忡，皺眉吐出一句：「對，富凱是適合這角色，不過他唱得太好了…」聽得所有人一頭霧水，許富凱更狐疑發問：「不是唱得好才應該？」
許富凱聽完恍然大悟，這首《人道》必須張口就得唱出「母子此生永別」的揪心與不捨情緒，他趕緊重回錄音室唱了又改、改了又唱，狂操自己不肯罷休，連唐美雲都忍不住笑說：「富凱太可愛了，他最後錄完出來甚至跟我哀嚎：『第一次唱歌唱到懷疑人生，倒底我會不會唱歌啦？！』」