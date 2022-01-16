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PLG／C-TOWN球衣單周全勝！夢想家穩居龍頭

▲夢想家洋將布依德。（夢想家提供）
▲夢想家洋將布依德。（夢想家提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-01-16 21:42:11

福爾摩沙台新夢想家今（16）日於主場洲際迷你蛋迎戰高雄鋼鐵人，本週夢想家球團推出「C-TOWN」主題週活動，並推出一系列相關的周邊商品，成功吸引球迷們的目光，兩日商品收入突破120萬！本場賽事夢想家每位上場球員皆有得分進帳，其中布依德（Julian Boyd）砍下全場最高的27分，三分球7投5中，外線命中率突破七成，更外帶13籃板2抄截，帶領球隊取勝，在滿場球迷的歡呼聲中收下主場二連勝，也位居聯盟戰績排行第一位！

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開局，夢想家外線即開張，全隊聯手砍進5記三分彈，首節即以29比21領先；次節，夢想家以流暢的傳導配合將比分拉開至雙位數分差，布依德（Julian Boyd）個人半場更獨拿19分，中場結束夢想家以54比38暫時領先。易籃後，夢想家單節出現7次失誤，並僅攻下14分，遭到對手追近比分；決勝節，夢想家更一度遭鋼鐵人追平比數，不過夢想家簡浩與布依德（Julian Boyd）前後命中關鍵三分球，澆熄對手的反撲攻勢，終場夢想家就以89比82拿下勝利！

台新夢想家總教練朱利爾斯（Kyle Julius）表示，今天洋將表現非常亮眼，很開心看到大家都融入於體系之中，不過本場比賽失誤過多，仍有許多問題需要修正。布依德（Julian Boyd）也提到，「如同教練所說的，今日在籃板球方面鞏固的不夠好，失誤數量也太多，我相信我們一定可以做得更好！」至於提到球隊目前戰績排名位居龍頭，總教練特別提到，「這並不代表什麼，因為這一季每一隊的實力都非常接近，所以不能因此自滿，我們仍會持續針對問題細節修正。」

談到球隊上半季整體狀態，總教練朱利爾斯（Kyle Julius）表示，他對於團隊的表現非常滿意，球隊每日訓練的狀態都很好，每一位球員都非常認真投入，我們也很努力在培養良好的練球文化，「我為團隊感到很驕傲！球隊的凝聚力與向心力都非常好，即使有傷兵問題，大家都會互相扶持鼓勵，就算每場的勝利分差都差距不大，不過很開心我們最後都可以找到贏球的方法！」

台新夢想家本週推出「C-TOWN」主題週，口號中的C除代表彰化（Changhua）、臺中（TaiChung），更意指大中部地區（Central Taiwan），兩日也皆吸引滿場球迷進場支持，球團也因應主題推出「C-TOWN」應援摺扇以及系列商品，大獲球迷好評！

台新夢想家上半季戰績6勝3敗，暫居聯盟龍頭，下場賽事將於農曆新年後（2/12~13）再度回到主場迎戰臺北富邦勇士與高雄鋼鐵人

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