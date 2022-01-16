PLG／C-TOWN球衣單周全勝！夢想家穩居龍頭

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台新夢想家總教練朱利爾斯（Kyle Julius）表示，今天洋將表現非常亮眼，很開心看到大家都融入於體系之中，不過本場比賽失誤過多，仍有許多問題需要修正。布依德（Julian Boyd）也提到，「如同教練所說的，今日在籃板球方面鞏固的不夠好，失誤數量也太多，我相信我們一定可以做得更好！」至於提到球隊目前戰績排名位居龍頭，總教練特別提到，「這並不代表什麼，因為這一季每一隊的實力都非常接近，所以不能因此自滿，我們仍會持續針對問題細節修正。」
談到球隊上半季整體狀態，總教練朱利爾斯（Kyle Julius）表示，他對於團隊的表現非常滿意，球隊每日訓練的狀態都很好，每一位球員都非常認真投入，我們也很努力在培養良好的練球文化，「我為團隊感到很驕傲！球隊的凝聚力與向心力都非常好，即使有傷兵問題，大家都會互相扶持鼓勵，就算每場的勝利分差都差距不大，不過很開心我們最後都可以找到贏球的方法！」
台新夢想家本週推出「C-TOWN」主題週，口號中的C除代表彰化（Changhua）、臺中（TaiChung），更意指大中部地區（Central Taiwan），兩日也皆吸引滿場球迷進場支持，球團也因應主題推出「C-TOWN」應援摺扇以及系列商品，大獲球迷好評！
台新夢想家上半季戰績6勝3敗，暫居聯盟龍頭，下場賽事將於農曆新年後（2/12~13）再度回到主場迎戰臺北富邦勇士與高雄鋼鐵人