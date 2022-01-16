疫情升溫！重啟居家辦公　「8大金控」防疫措施一次看

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新光人壽也啟動居家辦公，辦公地或居住地為桃園地區人員可居家辦公，其餘地區可彈性申請居家辦公，異地辦公的前置作業已完備，二日內可啟動，並續維持三個班次的上下班分流。
另新光金也會持續落實實聯制、加強疫情狀況通報，各項防疫物資如醫療型口罩、75%酒精、自動手指消毒機、額溫槍，已備達六個月使用量，也會提供高風險地區需對外服務的保服人員必要防疫物資如護目鏡、隔離衣等，並呼籲同仁盡速接種第三劑疫苗。
富邦金控表示，因應桃機疫情及桃園地區銀行員染疫事件，已新增多項強化防疫措施，相關子公司除已安排桃園鄰近同仁進行快篩，自明日起，將依風險性高低陸續啟動雙北、桃園及基隆地區不同人數規模的居家上班與演練，總人數預計超過2900人。富邦金控將嚴格控管群聚感染風險，持續觀察疫情變化，動態調整及評估啟動更大規模的居家上班或異地辦公。
富邦金控也提到，對於即將來臨的春節假期，富邦金控已預先妥善因應，對於符合公司所列的高風險情形，包含尚未接種兩劑疫苗、居住高風險地區、同住親友為桃機相關工作者、同仁及其同住親友自國外返台入境等同仁，及各富邦大樓清潔員與保全人員，將於春節假期最後一天以公司配發之家用快篩試劑進行快篩，快篩陰性後才能進入職場。
玉山金控回應，因應疫情升溫，玉山金控已於14日自主提升相關防疫措施，包含提升桃園地區分行防疫措施，禁止餐會、非必要外訪，並完成桃園地區同仁自主居家快篩及分行的消毒工作；在總行部份單位，如財金、資訊等已優先啟動異地及居家辦公，並減少非必要的外訪。
另對於海外回國的同住親友，必須通報總行，並落實自主健康管理機制，玉山金也鼓勵主管同仁接種疫苗，落實確診者足跡疫調，有任何狀況務必第一時間回報。
中信金控解釋，因應疫情衝擊及春節假期影響，中信金控除持續進行辦公場所定期清消、提供同仁免費家用快篩試劑檢測自身健康安全等防疫措施外，再行研擬多項具體對策，包括靈活的到公方式、實體會議活動管理、人員差旅活動控管以及春節期間活動管制。
此外，為降低上下班通勤路程及工作場所群聚的傳染風險，中信金控將啟動上下班分流、居家辦公等措施，並針對特定作業需求單位啟動異地備援作業，兼顧同仁健康安全並維護客戶使用金融服務不中斷的權益。
中信金控也要求內部各項會議活動以線上舉辦方式為原則，若因業務需求，須舉辦實體會議，則嚴格要求保持1.5公尺的社交距離，並全程配戴口罩，避免人員互動接觸，同時也持續管制同仁海外私人行程，針對同仁家人於春節期間自海外返臺者，實施預防性的居家辦公。後續將依據疫情變化，滾動調整各項防疫措施。
國泰金控宣布，自明日起，國泰金防疫措施升級，相關措施以高規格準備，保護員工及客戶安全，將暫緩舉辦室內50人、室外100人以上大型集會活，、會議室內全面禁止飲食，保持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離、調配AB班居家辦公人力，取消單位團圓日、避免非必要跨動交流，改以視訊會議取代，外部會議、教育訓練課程改以線上參與。
台新金則回應已有規劃居家辦公，將視疫情狀況再正式啟動。目前都有實施上下班分流、配合不跨辦公大樓移動、會議以線上為主、宣導同仁不聚餐、各單位取消實體尾牙及活動等措施，防疫會視指揮中心公告，滾動式調整各項防疫措施。
開發金控說明，開發金語旗下子公司自2020年以來進行多次相關演練及測試，並在2021年因疫情迅速啟動異地辦公及居家辦公；若疫情持續升溫，將遵循中央流行疫情指揮中心警戒規定啟動相關防疫措施，並以客戶權益及員工安全為兩大考量重點，確保各業務不受任何影響。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。