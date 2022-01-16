「最美J女郎」閃婚億級老闆　淡出演藝圈近況曝光

37歲曾愷玹拍攝周杰倫MV《我不配》、電影《不能說的．祕密》聲名大噪，是公認「最美J女郎」榜單的前三名。在當紅之際她帶球閃婚身家破億的藝廊老闆陳冠宇，8年婚姻育有1女，近10年已經鮮少有作品在螢幕亮相，其實曾愷玹忙於經營選物店「10680」，首檔藝術展覽「Thinking Micro」就在昨（15）日開展。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-16 17:13:52
曾愷玹去年12月中開設選物店「10680」，店裡有許多來自世界各地的當代藝術元素選物、設計選物、咖啡單品、紅白名酒等等。曾愷玹本身非常熱愛藝術，也經常到訪美術館、藝廊及世界各大藝術展，「10680」所精心挑選的一系列藝術選品，就是希望透過她的自身生活感受、經驗，以更親近、更具實用性的方式來和大家分享，讓當代藝術走入生活，藉由新型複合式空間，讓大家獲得更多生活靈感、生活變得更美好。
新年伊始，曾愷玹的店與PCP Collection聯手舉辦「Thinking Micro」主題空間概念展，將多幅當代藝術小畫作集合成一面「藝術牆」，展出藝術家包括市場上當紅的Kaws 、Eddie Martinez、Genieve Figgis、Robert Nava，美國當代藝術大師Ed Ruscha、Alex Katz及Elizabeth Peyton等二十餘名，藉由重新結構、解構再建構的展覽演繹方式，希望讓愛好藝術、設計的民眾們，都能從中尋找到對思索自己生活、生命及人生的體悟和視野。
擁有優雅氣質的曾愷玹家境優渥，爸爸是獸醫、媽媽曾經營餐廳，從小把女兒當公主培養，曾愷玹本身喜歡藝術，和老公陳冠宇因此一拍即合，陳冠宇在90年代起大量買進日本藝術家奈良美智的作品，累積豐厚身家，本身也辦過艾未未、草間彌生的展覽，在藝術圈頗具盛名。