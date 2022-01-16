行動話劇成亮點！移工團體多語訴求一次看

《四方報》報導，台灣移工聯盟（MENT）主辦的兩年一度的大遊行在今（16）日中午12點展開，本次行亮點包括將自由轉換的訴求化為行動話劇演出，遊行道具則是一張大大的「FREEDOM」布條，上頭每個英文字母都是以移工繪製的版畫藝術作品集結拼成，用畫作控訴勞動部政策的不公。移工團體也將關於自由轉換訴求的問答集整理並翻譯成多國語言，提供民眾參考。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-16 17:17:33
根據《就服法》第53條第4項規定，受聘僱從事第四十六條第一項第八款至第十一款規定工作之外國人，不得轉換雇主或工作。一般而言，移工必須符合特定條件，如遭到雇主不當對待、苛扣薪資等，才可以依法轉換雇主或工作。而台灣移工聯盟發言人指出，本次移工大遊行的宗旨是廢除該條文，開放藍領移工可以和白領移工、本地勞工一樣，依照自己的意願和需求選擇工作及轉換雇主。
四方報記者專訪參加移工大遊行的印尼籍看護Cindy（為保護當事人，此為化名），她說自己來自印尼的中爪哇，已經來台灣6年了，原本的工作是在花蓮當看護工，當時希望能換到台北來，然而受限於無法自由轉換工作的規定，還被不良仲介詐取了1萬4千元的轉工費。後來她在民團的協助下換了仲介，就沒有再發生過被剝削的事情。「這次參加遊行，是希望勞動部可以重視我們（外籍看護工）的權益，希望能有假日，也會想要和親友在假日時碰面；很希望不要有人再被仲介刁難或詐騙金錢。最主要還是希望工資可以跟工時吻合，以及讓我們每週都能有喘息、休息的時間。」
16日中午，400多名各國籍移工在台北車站西一門集合後，於下午1點出發遊行至民進黨黨部，再到勞動部表達訴求，參與民眾全程戴口罩、符合防疫規定，最終活動以和平宣達訴求的形式落幕。