火山爆發海嘯奪2命！秘魯卡車遭浪捲走 政府卻不發警報
南太平洋島國東加15日海底火山爆發引發芮氏規模7.4的強震，連帶衝擊整個環太平洋地區造成劇烈海嘯，不少周邊國家緊急發布海嘯警報，東加本島更是通訊中斷直至目前尚無消息傳回，然而遠在南美洲的秘魯卻也受到影響，有一輛卡車遭異常巨浪捲走造成2人死亡，當地海浪更灌入民宅，當局卻遲遲不發布海嘯警報引來批評。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-16 17:40:54
南太平洋島國東加的「洪加湯加—洪加哈派」（Hunga Tonga-Hunga Ha’apai）海底火山爆發後，還太平洋沿岸國家包含日本、美國、加拿大、紐西蘭、澳洲、智利皆發布海嘯警報，但首當其衝的東加因為海嘯嚴重衝擊電纜導致通信中斷，目前東加國王杜包六世（Tupou VI）也在警方車隊的護送下緊急撤離靠近海岸的皇宮，從首都努瓜婁發動身撤離至別墅，而島上約10.5萬的居民狀況仍不明朗。
此外，遠在南美洲的秘魯也疑似出現海嘯災情，綜合《La Republica》、《Meganoticias》等外媒報導，在當地時間15日晚間，秘魯北部出現高約2公尺的異常巨浪，一輛行經海岸邊的卡車遭巨浪捲走，只有男駕駛倖存，其妻與另1名女乘客不幸罹難。
然而秘魯當局並未發布海嘯警報，祕魯海軍引述當地氣象專家說法指出，經過監測後，發現該國海嘯波幅僅在10至20公分之間，發生海嘯的可能性不大，而國家海嘯預警中心負責人馬奎斯（Lorena Márquez）則表示，在東加海底火山噴發後，海浪沿著太平洋擴散，這期間的變化沒必要以「海嘯警報」的方式來示警大眾，相關單位會持續進行監控，並向社會大眾通報最新情況。
不過祕魯當局雖未發布海嘯警報，沿岸地區卻是災情不斷，許多當地民眾拍下大浪湧上陸地，挾帶泥流的海水灌入街道、民宅和餐廳的畫面，甚至有不少造訪Agua Dulce海灘的遊客只能慌忙逃哩，帕拉卡斯（Paracas）沿海地區也出現淹水災情，不少民眾也紛紛將矛頭指向總統卡斯蒂約（Pedro Castillo），認為當局稱這是「異常海浪」的說法令人難以信服。