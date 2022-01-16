新加坡導演首部長片取景台灣！戴立忍演移民家庭爸爸

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《明天比昨天長久》由曾以《幻土》獲得金馬獎肯定的新加坡亞綱電影公司與台灣飛望影像合作，描述一段從台灣移民至新加坡的單親爸爸與兒子之間的故事，藉由都市中親子間劍拔弩張的緊繃關係，帶出華人社會中的共通處境；文策院表示，本片呈現現代社會在高度發展下，在狹窄緊密的環境下無可避免的衝突，相信是全球華人社會皆可有所共鳴的題材，加上曾經獲得金馬獎的製作團隊加持，讓文策院看中本企劃案並予以投資。
導演姚志衞曾於2010年來台參加金馬電影學院，並與《青田街一號》導演李中以及知名攝影師劉又年完成短片作品，讓他與台灣結下不解之緣；之後他曾二度來台拍攝短片，同樣留下美好印象，「我一直希望有機會能回台拍片，台灣在拍攝上給我非常多的支持。」他指出台灣的拍片資源豐富，給他非常大的創造力和合作可能性，而文策院的資金更是他們的拍攝能順利成行的關鍵。
提到與戴立忍以及陳嘉良兩位男主角的合作，姚志衞表示，戴立忍是他一直很想合作的演員，在提出合作邀請後，他看完劇本就答應參與演出，讓他心懷感激，「Leon（戴立忍）在拍攝現場和工作人員的相處相當融洽，而且每次在鏡頭裡看到他的表演都會覺得大快人心，慶幸自己『能夠當導演真是太好了』。」而飾演戴立忍兒子的新加坡演員陳嘉良則是經過長達兩年的試鏡才找到的人選，「我們前後找了將近250個男生，看到Edward出現的時候才讓我感受到，眼前的演員和角色是能相互連結的。」導演形容兩人在排練的過程中相當有默契，「而戴立忍同時作為一位演員和導演，他毫無保留地對Edward傳授自己的經驗，他們的互動感覺就像一家人，讓我看了很感動。」
《明天比昨天長久》描述從台灣來到異鄉新加坡展開新生活的單親爸爸，和面對同儕霸凌的兒子，兩人除了有各自的生存問題要面對，彼此的關係在擁擠的新加坡城市更是無從宣洩，父親決定進行一場將兩人「放生」回森林中的儀式，原以為能讓他們如困獸般的處境得到抒發，卻沒想到將兩人帶到無法挽回的局面。該片去年底已結束在新加坡的拍攝，接下來將在高雄、桃園等地完成後續戲分，預計在過年前殺青，今年年底上映。