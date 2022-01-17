周湯豪不懂放鬆！舊地重遊想開了　「去過想要的生活」

周湯豪推出第四張專輯《REAL LIFE》，並於昨（16）日舉行簽名會，主打歌《愛上你算我賤》MV也在上架短短10小時內突破百萬點擊，從音樂、造型、影像一手包辦的他，以自身經驗鼓勵歌迷：「去過你想要的生活吧！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 周湯豪表示，5年的時間終於發片，非常感動、也珍惜，謝謝等待這麼久的粉絲朋友們，他也鼓勵所有人去過自己想要的生活「WISH YOU A GOOD LIFE！」他坦言不覺得自己是藝人，而是個創作者，喜歡剪片、創作的生活，對於長時間跟人群接觸感到壓力，以前的他不知道怎麼放鬆，很清楚自己身上的標籤，所以更希望能透過作品得到大家的認同和喜愛，他形容透過作品用正面的方法面對壓力，就像他看到媽媽比莉姐用唱歌跳舞帶給大家歡樂一樣。▲周湯豪推出新專輯。（圖／環球音樂提供）他也分享尋找「GOOD TIME」的旅程，因為疫情慢了下來，突然必須放下工作，但慢下來反而發現很多平常不會發現、感受到的事物；而以前很拚命的做別人想要的，現在的他盡力也努力過了，專注去過想過的生活。這次將「總監魂」發揮的淋漓盡致，他分享舊地重遊第一次在LA開演唱會的地方，有跟比莉姐和姪子的合影，並註解道「當我們擁有彼此，就擁有全世界」。▲周湯豪重遊當年第一次開演唱會的地方。（圖／環球音樂提供）曾沛慈「北一女、建中婚紗照」曝高學歷 今低調辦婚宴新科台語歌王被嫌「唱太好」 許富凱崩潰懷疑人生「最美J女郎」閃婚億級老闆 淡出演藝圈近況曝光