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周湯豪不懂放鬆！舊地重遊想開了　「去過想要的生活」

▲周湯豪鼓勵歌迷去過想要的生活。（圖／環球音樂提供）
▲周湯豪鼓勵歌迷去過想要的生活。（圖／環球音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-01-17 11:30:00

周湯豪推出第四張專輯《REAL LIFE》，並於昨（16）日舉行簽名會，主打歌《愛上你算我賤》MV也在上架短短10小時內突破百萬點擊，從音樂、造型、影像一手包辦的他，以自身經驗鼓勵歌迷：「去過你想要的生活吧！」

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周湯豪表示，5年的時間終於發片，非常感動、也珍惜，謝謝等待這麼久的粉絲朋友們，他也鼓勵所有人去過自己想要的生活「WISH YOU A GOOD LIFE！」他坦言不覺得自己是藝人，而是個創作者，喜歡剪片、創作的生活，對於長時間跟人群接觸感到壓力，以前的他不知道怎麼放鬆，很清楚自己身上的標籤，所以更希望能透過作品得到大家的認同和喜愛，他形容透過作品用正面的方法面對壓力，就像他看到媽媽比莉姐用唱歌跳舞帶給大家歡樂一樣。

▲周湯豪推出新專輯。（圖／環球音樂提供）
▲周湯豪推出新專輯。（圖／環球音樂提供）
他也分享尋找「GOOD TIME」的旅程，因為疫情慢了下來，突然必須放下工作，但慢下來反而發現很多平常不會發現、感受到的事物；而以前很拚命的做別人想要的，現在的他盡力也努力過了，專注去過想過的生活。這次將「總監魂」發揮的淋漓盡致，他分享舊地重遊第一次在LA開演唱會的地方，有跟比莉姐和姪子的合影，並註解道「當我們擁有彼此，就擁有全世界」。

▲周湯豪推出新專輯。（圖／環球音樂提供）
▲周湯豪重遊當年第一次開演唱會的地方。（圖／環球音樂提供）

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