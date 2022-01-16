錢全用來還中國債！斯里蘭卡學者痛批：該為人民購買食物
斯里蘭卡因為疫情經濟遭到重挫，加上龐大的債務問題，如今面臨破產危機，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）在與中國外交部長王毅會晤時也提出債務重整的請求，但根據日本經濟新聞報導，斯里蘭卡經濟學家與企業領袖認為，總統不該將外匯用在下週到期的債務，而是將之用來購買國內欠缺的燃料、食物等基本物資。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-16 18:16:29
由於斯里蘭卡本身外匯儲備見底，國內日常生活物資飆漲，除了食品、醫藥價格上升外、電力頻頻中斷，民眾還必須得大排長龍才能購買燃料，然而斯里蘭卡央行卻為了本月18日到期的國際主權債券提撥了5億美元（137.8億台幣），導致不少財經專家與企業領袖出面反對指責這項提撥。
根據日本經濟新聞報導，曾任世界銀行首席經濟學家的德瓦蘭珍（Shanta Devarajan）認為，這5億美元並不該用在給付債務上，「這5億美元可讓民眾，特別是窮人，為自己與孩子購買、烹煮食物。然而，政府卻選擇償付根本不窮的債權人」。
錫蘭商會主席戈文達沙米（Vish Govindasamy）也表示，與其把外匯存底拿去還債，政府還不如想辦法好好重整債務，讓國家的外匯流入基本物資市場，如此一來才能解決斯里蘭卡的痛苦；此外他也提到，由於斯里蘭卡的外匯主要來自觀光旅遊業，斯里蘭卡絕不能讓世界得知這個國家已沒有食物，否則只會產生反效果。
根據斯里蘭卡中央銀行數據顯示，目前中國光是對斯里蘭卡政府的貸款總額就高達33.8億美元（新台幣933億元），這還不包含其他國有企業的貸款。今年第1季斯里蘭卡就有價值30億美元的外匯債務到期必須償付，總統拉賈帕克薩9日已向造訪斯里蘭卡的中國外長王毅提出重整債務的要求，中國則回應可以在尊重其經濟獨立和發展選擇的基礎上，提供力所能及的引導和幫助，斯里蘭卡這類債務國家最好繼續增強對中國的信任，密切與中國合作。