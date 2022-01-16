澎恰恰改行開酒店還債！揪「翻版郭雪芙」下海　網友驚呆

澎恰恰也愛追劇？繼翻拍韓劇《魷魚遊戲》後，又跟上熱門話題，男扮女裝反串熱播影集《華燈初上》的蘿絲媽媽，找來許效舜、楊繡惠、小優開酒店還債，改編成影片《華燈恰恰》，爆笑內容讓觀眾笑到噴飯，其中東海校花向思羽詮釋的「愛子」現身，激似演員郭雪芙，網友都看到驚呆了。





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▲向思羽與郭雪芙（左圖）相似程度超過90%，讓網友驚呼「簡直是本人」。（圖／翻攝郭雪芙、向思羽FB）

▲外型甜美的向思羽有「東海郭雪芙」之稱。（圖／翻攝向思羽FB）

▲向思羽擁有一頭飄逸捲髮與火辣身材。（圖／翻攝向思羽FB）

積欠2億元債務的綜藝大哥澎恰恰，轉型當網紅YouTuber後，廣告代言接到手軟，14日在個人YouTube頻道上傳新片，戲稱現在急於還債，所以找來老戰友改行開日式酒店，濃妝豔抹加上一頭大捲髮，就是參考「蘿絲媽媽」林心如的造型，許效舜也不遑多讓，變身「蘇媽媽」指導小姐們如何贏取客人歡心。





雖然劇情搞笑，但演員可是精挑細選，飾演「愛子」王愛蓮角色的美女，是有「東海郭雪芙」之稱的校花向思羽，特意裝扮成中長捲髮，穿上同款圓點襯衫，網友比對之下，竟連聲線都跟郭雪芙像到不行，粉絲笑稱「這簡直是本人了吧！」、「跟郭雪芙也太像，差點以為是本人」、「真的不是郭雪芙嗎？」





▲《華燈恰恰》影射歌手上酒店找靈感，幽默片段笑翻網友。（圖／翻攝澎恰恰YouTube）

影片還拿歌手開玩笑，擁有許多熱門歌曲的男星「丁丁」光臨酒店，為了唱歌滴酒不沾，只挑選年輕正妹聊天，自豪說「反正我又還沒有結婚」，是來酒店找靈感的，要兩位小姐幫幫他，男演員的明星臉和小酒窩激似本尊，被網友稱讚「太好笑了，丁丁超像」、「我想聽他唱《江西南》」。



