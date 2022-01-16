小宇遭野生捕獲　來者不拒滿足粉絲

小宇（宋念宇）推出全新專輯《無視 Be Nothing》，他昨（15）日無預警現身在台北信義區，快閃演唱新歌，現場也聚集許多聞風而來的歌迷，甚至專程從台中當天來回，讓小宇感動表示：「謝謝你們沒忘記我。」演唱之後，小宇更加碼現場舉辦起簽名會，對粉絲的要求幾乎來者不拒，甚至接受現場點歌清唱。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-16 18:32:01
小宇昨天一早就在社群媒體上，發布將在街頭快閃演出的消息，第一次「快閃」的小宇透露：「本來還擔心現場不會有人來，但看到提前在現場的同事們回報狀況，瞬間覺得很感動。」而他也寵粉的在現場演唱《無視生非》及上一張專輯的《同在》，最後還加碼清唱《怎麼忘記了你》。在演出時，小宇也一度出現「忘詞」的小失誤，他笑說：「應該是因為好久沒看到大家了，一上來竟然覺得有點緊張，忙著看現場每一個人的臉，一不小心就忘詞了。」
此外，現場也加碼舉辦起簽名會，原本只簽10位歌迷，卻在小宇的堅持下全部開放，不僅如此，他甚至對粉絲的要求來者不拒，除了合照，他更接受粉絲點歌並當場清唱，簽名過程中，小宇表示印象最深刻的即是從自己剛出道時就一路追隨的歌迷們。小宇說道：「謝謝他們一直願意等待，也沒有忘記我。」