白家綺揭「5年之癢」　婚後每年養胖老公3公斤

吳東諺跟隨老婆白家綺腳步，加入經紀公司鳳凰藝能，夫妻檔合體擔任保健食品的年度代言人，日前兩人一起拍攝廣告，白家綺表示自己最近刻意瘦身，不然每一次過年都會發胖，因為白媽媽的手藝超棒的，每一次過年都會不自不覺多吃幾口。而吳東諺表示自己以前不覺得過年會發胖，自從跟白家綺結婚之後，才了解到原來過年真的會變胖，平均每一個過年就是增重3公斤的開始，所以現在開始就會加強運動量，減少澱粉的攝取。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-16 19:07:45
吳東諺分享最近家中各個成員為了過年準備，除了採購年菜之外，就是陪岳母一起看白家綺姐姐葉家妤演出的《黃金歲月》，算是以行動來支持姐姐，被問到兩位什麼時候加入八點檔？白家綺笑揭結婚之後的「5年之癢」，她表示自己5年沒拍八點檔了，只要有適合的劇本跟角色，一定義不容辭，自己也很想念民視的觀眾，最期待可以跟老公合體演戲。
白家綺很開心2022年新的一年就跟老公一起代言保健食品，今年一定會心想事成，談到為什麼會接下代言？她表示自己的爸爸有心血管的遺傳疾病，現在大家除了做好防疫以外，也要照顧好自己身體。吳東諺笑說以前都不會注重身體的保養，現在有了家庭跟小孩，已經自動自發會補充營養品。