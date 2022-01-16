疫情燒到新竹！看電影突亮燈請離 員工：發現「確診者」
新竹某科大新增2位師生確診者，其足跡到過巨城購物中心、SOGO，兩家商場稍早緊急停業、清消，有民眾在社群抱怨，本來在巨城看電影，不過開演沒多久就請走，因為工作人員說「發現有確診者足跡」；另外，也有民眾說自己吃壽司到一半，也被通知「緊急清場」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-16 20:42:36｜2022-01-16 20:44:14
今天新增確診個案6例與西堤餐廳有關，其中案17932與案17933兩人為竹縣某科大學生跟社團老師，疫調後發現，學生（案17932）曾在1月11日晚間7至9點到新竹巨城購物中心藏壽司用餐，新竹SOGO隨後也傳出有確診者足跡。
本土疫情從桃園蔓延到新竹，有1名男網友在《新竹爆料公社》發文抱怨，他說，剛剛在巨城準備看晚間6點40分上映的《驚聲尖叫》，結果剛進場坐下沒多久，突然燈全亮，「工作人員說發現確診者」，補了兩張免費電影，就要大家離開。
貼文一出吸引不少在地網友朝聖，紛紛留言表示「比看電影還恐怖」、「這比驚聲尖叫可怕100倍吧」、「越來越恐怖」等。
SOGO百貨新竹店晚間公告，17日也暫停營業一天，18日才會恢復營運；藏壽司新竹巨城店也公告，因應百貨消毒作業，藏壽司新竹巨城店即日起至18日，將暫停營業3天，直到19日才恢復正常營運。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。