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遊客發現廁所有獅子！網仔細一看笑：是不是走錯間啦？

▲遊客在非洲一座國家公園驚見一頭母獅從公廁裡緩緩走出來。（圖／Twitter帳號WildLense_India）
▲遊客在非洲一座國家公園驚見一頭母獅從公廁裡緩緩走出來。（圖／Twitter帳號WildLense_India）

編輯中心/綜合報導

2022-01-16 20:50:07

莫非獅子也進化了？一群遊客到非洲野生動物國家公園參觀，經過公廁時突然驚見裡面走出來一頭獅子，牠不僅無視於眼前的遊客，甚至淡定地四處張望，只是網友仔細看了一下都笑說：「牠是不是走錯間啦？」。

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▲一群遊客到坦桑尼亞的塔蘭吉雷國家公園時，途經一間公共廁所。（圖／Twitter帳號WildLense_India）
▲一群遊客到坦桑尼亞的塔蘭吉雷國家公園時，途經一間公共廁所。（圖／Twitter帳號WildLense_India）
原來日前有一群遊客到非洲坦桑尼亞的塔蘭吉雷國家公園Tarangire National Park參觀時，途經一間野外的公共廁所半開著門，沒想到下一秒一頭母獅緩緩地從裡面走出來，牠無視眼前的遊客們，反而若無其事地左顧右盼，隨後便愜意地漫步走向公廁旁的草叢裡，淡定又熟門熟路的模樣讓拍攝的民眾忍不住大喊：「我的天兒啊！」。

▲沒想到一頭母獅竟然從廁所裡慢慢地走出來！（圖／Twitter帳號WildLense_India）
▲沒想到一頭母獅竟然從廁所裡慢慢地走出來！（圖／Twitter帳號WildLense_India）
▲母獅：哎呀，怎麼剛好有人類！應該沒發現我上錯廁所吧？（圖／Twitter帳號WildLense_India）
▲母獅：哎呀，怎麼剛好有人類！應該沒發現我上錯廁所吧？（圖／Twitter帳號WildLense_India）
▲母獅：我只是來檢查男廁有沒有打掃乾淨啦！（圖／Twitter帳號WildLense_India）
▲母獅：我只是來檢查男廁有沒有打掃乾淨啦！（圖／Twitter帳號WildLense_India）
影片被分享到印度動保組織「WildLense Eco Foundation」的官方推特並且寫道：「公共廁所對人類來說不見得一定安全，因為有時候也可能被其他動物使用！」不過卻有眼尖網友發現，這頭母獅走進的是標示「Gentleman」縮寫的「男廁」，因此也紛紛笑說：「牠跑錯廁所啦，這間是男廁耶」、「沒想到獅子也變文明了」、「看牠的模樣應該常常使用公廁，很愛乾淨喔」、「會不會是進去喝水？」、「人家牠是去檢查廁所有沒有打掃乾淨啦」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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