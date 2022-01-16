遊客發現廁所有獅子！網仔細一看笑：是不是走錯間啦？
莫非獅子也進化了？一群遊客到非洲野生動物國家公園參觀，經過公廁時突然驚見裡面走出來一頭獅子，牠不僅無視於眼前的遊客，甚至淡定地四處張望，只是網友仔細看了一下都笑說：「牠是不是走錯間啦？」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-16 20:50:07
原來日前有一群遊客到非洲坦桑尼亞的塔蘭吉雷國家公園Tarangire National Park參觀時，途經一間野外的公共廁所半開著門，沒想到下一秒一頭母獅緩緩地從裡面走出來，牠無視眼前的遊客們，反而若無其事地左顧右盼，隨後便愜意地漫步走向公廁旁的草叢裡，淡定又熟門熟路的模樣讓拍攝的民眾忍不住大喊：「我的天兒啊！」。
影片被分享到印度動保組織「WildLense Eco Foundation」的官方推特並且寫道：「公共廁所對人類來說不見得一定安全，因為有時候也可能被其他動物使用！」不過卻有眼尖網友發現，這頭母獅走進的是標示「Gentleman」縮寫的「男廁」，因此也紛紛笑說：「牠跑錯廁所啦，這間是男廁耶」、「沒想到獅子也變文明了」、「看牠的模樣應該常常使用公廁，很愛乾淨喔」、「會不會是進去喝水？」、「人家牠是去檢查廁所有沒有打掃乾淨啦」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）