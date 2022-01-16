COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

竹縣科大師生足跡曝！遍佈新竹縣市　曾去家樂福、巨城

▲竹縣衛生局公布明新科大2名確診足跡並進行清消。 （圖／新竹縣政府提供）
▲竹縣衛生局公布明新科大2名確診足跡並進行清消。 （圖／新竹縣政府提供）

編輯中心/綜合報導

2022-01-16 21:10:55

今（16）日新增確診個案中有6例與西堤餐廳有關，其中案17932與案17933兩人為新竹縣明新科大學生跟社團老師，新竹縣衛生局緊公布個案足跡，有五十嵐、家樂福超市、在地美食商家等。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新竹縣衛生局表示，學生（案17932）平時在學校對外開放的游泳池打工，擔任行政櫃台人員，案17933為社團活動老師；目前該科技大學停課兩天，學校游泳池、保齡球館、校內超商停業兩天，即日起學校大小型活動皆暫停，配合防疫措施；衛生局也表示，疫調持續中，接觸者進行擴大匡列中。

另外，學生（案17932）曾在1月11日晚間7至9點到新竹巨城購物中心藏壽司用餐，巨城購物中心緊急關閉、清消，明（17）日將暫停營業1天，新竹SOGO也傳出有確診者足跡，明天也暫停營業。（編輯：孫唯容）

▲（圖／新竹衛生局提供）
案17932足跡。（圖／新竹衛生局提供）
一、案17932足跡：

1/11下午約18:00-18:30五十嵐(新竹縣竹北市中正東路262號)停留約15分鐘，全 程有戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/12中午約12:00-12:15 淑芳餐飲部(新竹縣新豐鄉泰安街57號)外帶，全程戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/13上午約11:00-12:00永杏小兒科診所(新竹縣新豐鄉新興路75號)約停留1小時，全程有戴口罩。

1/13中午約12:00-12:15餃子大王(新竹縣新豐鄉新興路163-1號)外帶，全程有戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/14中午約12:00-12:15學生餐廳久富餐廳(明新科大)外帶，全程有戴口罩。

1/15中午約12:10-12:15全能運動休閒館(新竹縣新豐鄉新興路68號)約停留15分鐘，全程有戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/15中午約12:15昇滿美食店(新竹縣新豐鄉泰安街55號)外帶，全程戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/15中午約12:15 淑芳餐飲部(新竹縣新豐鄉泰安街57號)外帶，全程戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

▲（圖／新竹縣衛生局提供）
案17933足跡（圖／新竹縣衛生局提供）
二、案17933足跡：

1/13晚上約11:00家樂福超市新豐建興店(新豐鄉建興路一段116-2號)全程有戴口 罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/14中午約12:00-12:15學生餐廳久富餐廳(明新科大)外帶，全程有戴口罩
罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/14下午約17:30-18:00 昇滿美食店(新竹縣新豐鄉泰安街55號)外帶，全程戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/15中午約12:10-12:15全能運動休閒館(新竹縣新豐鄉新興路68號)約停留15分鐘，全程有戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/15中午約12:15昇滿美食店(新竹縣新豐鄉泰安街55號)外帶，全程戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/15中午約12:15 淑芳餐飲部(新竹縣新豐鄉泰安街57號)外帶，全程戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

1/15下午13:30-13:35糖奶奶 新豐明新店(新竹縣新豐鄉新興路21號)外帶，全程戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

繼續作答
即時
推薦閱讀