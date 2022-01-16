竹縣科大師生足跡曝！遍佈新竹縣市　曾去家樂福、巨城

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另外，學生（案17932）曾在1月11日晚間7至9點到新竹巨城購物中心藏壽司用餐，巨城購物中心緊急關閉、清消，明（17）日將暫停營業1天，新竹SOGO也傳出有確診者足跡，明天也暫停營業。（編輯：孫唯容）
一、案17932足跡：
1/11下午約18:00-18:30五十嵐(新竹縣竹北市中正東路262號)停留約15分鐘，全 程有戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。
1/12中午約12:00-12:15 淑芳餐飲部(新竹縣新豐鄉泰安街57號)外帶，全程戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。
1/13上午約11:00-12:00永杏小兒科診所(新竹縣新豐鄉新興路75號)約停留1小時，全程有戴口罩。
1/13中午約12:00-12:15餃子大王(新竹縣新豐鄉新興路163-1號)外帶，全程有戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。
1/14中午約12:00-12:15學生餐廳久富餐廳(明新科大)外帶，全程有戴口罩。
1/15中午約12:10-12:15全能運動休閒館(新竹縣新豐鄉新興路68號)約停留15分鐘，全程有戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。
1/15中午約12:15昇滿美食店(新竹縣新豐鄉泰安街55號)外帶，全程戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。
1/15中午約12:15 淑芳餐飲部(新竹縣新豐鄉泰安街57號)外帶，全程戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。
二、案17933足跡：
1/13晚上約11:00家樂福超市新豐建興店(新豐鄉建興路一段116-2號)全程有戴口 罩，1/17日停業1天，消毒環境。
1/14中午約12:00-12:15學生餐廳久富餐廳(明新科大)外帶，全程有戴口罩
罩，1/17日停業1天，消毒環境。
1/14下午約17:30-18:00 昇滿美食店(新竹縣新豐鄉泰安街55號)外帶，全程戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。
1/15中午約12:10-12:15全能運動休閒館(新竹縣新豐鄉新興路68號)約停留15分鐘，全程有戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。
1/15中午約12:15昇滿美食店(新竹縣新豐鄉泰安街55號)外帶，全程戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。
1/15中午約12:15 淑芳餐飲部(新竹縣新豐鄉泰安街57號)外帶，全程戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。
1/15下午13:30-13:35糖奶奶 新豐明新店(新竹縣新豐鄉新興路21號)外帶，全程戴口罩，1/17日停業1天，消毒環境。