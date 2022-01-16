拚經濟過好年 陳其邁連趕三場商圈活動請大家在高雄花錢
為拚經濟，讓大家過好年，高雄市長陳其邁今（16）日連趕三場商圈活動，並且喊話「拜託大家花錢振興商圈」，並提醒遊客與市民，在高雄消費滿200元就可參加「高雄開就賺」抽獎活動，還有4輛特斯拉電動車等著幸運兒開回家，希望藉此振興疫後經濟，同時亦不忘提醒市民落實防疫，並儘快接種第3劑疫苗。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-16 23:59:58｜2022-01-17 00:01:49
陳其邁今天首站即前往中央公園商圈舉行「WTO台灣高雄暖心過好年活動」，現場邀集17國、超過60攤位展示不同國家的文化習俗，國際感十足，陳其邁到場後除祝賀新年快樂，並感謝新住民共襄盛舉，他表示，17國不同國家風貌，象徵高雄是一個移民的城市，有多元的文化、多采多姿各式不同活動，也希望疫情過後，振興商圈、活絡經濟，因此推出高雄券、商圈夜市券等，鼓勵消費落地高雄。
隨後，陳其邁至哈瑪星代天宮參香祈福，祈求國泰民安、風調雨順，並向在地鄉親關懷致意拜早年，祝賀新年福虎生風。陳其邁在現場也細數高雄蛻變，他相信哈瑪星風華再現，高雄進步指日可待，而市府力拚建設也振興經濟，感謝各商圈與市府合作，除鼓勵大家消費200元登錄發票參加「高雄開就賺」抽獎活動，直言多開多賺、瘋開瘋賺外，並大讚哈瑪星商圈的店家是歷經歷史考驗的老字號保證，推薦徒步、觀光小旅行首選哈瑪星，每間都好吃、實在，邀請大家一起至哈瑪星過好年。
最後，陳其邁則趕赴新崛江參加「2022新崛江潮聖祭」與年輕朋友互動，並鼓勵民眾多多消費，參加市府的高雄開就賺及新堀江商圈的滿額抽獎活動，陳其邁說，更重要的是「高雄開就賺」活動，只要在高雄消費滿200元，登錄發票後可以參加抽獎，商圈夜市券可獲得加碼機會。獎品包含特斯拉、PS5、iPhone13等等，「振興經濟，花錢就是你的義務」，鼓勵大家錢要花在刀口上，把錢花在高雄可以抽獎，盡量開，開就賺！
除了高雄開就賺、商圈過好年活動，陳其邁說，高雄在2月將迎來台灣燈會，他感謝市民的配合，高雄才能有一流的防疫成績。同時呼籲可接種第3劑疫苗者儘早接種，高雄75歲以上長者於1月底前接種疫苗還可領500元禮券。
最後，陳其邁表示近來寒流來襲，相較於北部的低溫，高雄則擁有好天氣及豐富人情味，再次歡迎民眾來高雄旅遊消費，祝福大家新年一切順利、虎虎生風。