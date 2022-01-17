NOW早報／西堤群聚狂燒！醫曝內用關鍵：這幾處也要小心

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確診的聯邦銀行員工7日曾赴中壢西堤牛排參加尾牙聚餐，隨後在餐廳打工的高職生、高職生同學與家人等相繼染疫。與該行員同日用餐的顧客中，已有4人確診，另9日用餐的顧客中，已有7人確診，且其中部分顧客與7日染疫的顧客座位相同。
黃高彬分析，本次西堤餐廳最主要的傳染途徑就是透過飛沫傳染，因為大家在餐廳內用時都會脫口罩，若有交頭接耳就容易感染，所以若是有一人確診，其他人也會很容易接連確診，「這是不足為奇的」；另有顧客非同日用餐也確診，黃表示，不排除是桌子沒有擦乾淨，接觸後又沒洗手導致染疫。
黃高彬呼籲，指揮中心應強調，內用時只要是需要與人交談，都應戴上口罩，「這是最重要的一個步驟」，另在挑選餐廳時應注意通風與座位，通風要好、座位間距要寬，若是太緊密，相對危險性會較大。
被問及是否建議使用隔板，黃高彬指出「有兩極說法」，若是使用隔板但卻沒有徹底清消，反而容易使病毒存在，因此若是要使用隔板，每次用餐後都要立刻使用酒精或是次氯酸鈉擦拭，才能保證安全。
黃高彬也提醒，雖然透過水壺、杯子接觸感染風險較小，不過像是廁所把手、水龍頭或是馬桶沖水按鈕等，手部會接觸到的地方都是危險的，建議民眾消毒後再使用。
至於雙北擬推疫苗護照，讓有接種疫苗的民眾可以放寬部分防疫措施，黃高彬則說明，疫苗護照只有中央政府有權力推行，雙北若要推行是違法的，並無法律效力，不過若是中央推行疫苗護照，將可以鼓勵民眾接種疫苗。
今日天氣／鋒面來襲！今起全台濕冷 各地均有機會降雨
中央氣象局預報，今（17）日將有鋒面通過，隨後東北季風增強，水氣明顯增多，北部、東半部整天有不定時短暫雨，中南部也有些局部飄雨機會，提醒民眾外出請攜帶雨具備用。
而溫度方面，北部及宜蘭大約在17到19度左右，中部及花蓮約20到22度附近，南部及台東則落在23到25度之間；低溫方面，夜晚清晨各地預測在15到17度。
F-16V飛官陳奕殉職 吳斯懷：共機擾台讓飛行員壓力倍增
針對空軍嘉義基地單座F-16V戰機由飛行官陳奕殉職，國民黨立委吳斯懷昨（16）日發文表示，共機不斷擾台，讓空軍飛行員心理上承受飛行壓力，心靈壓力也倍增，在危急情況受到影響。
1月11日發生飛行官駕機起飛執行例行性訓練任務，在當天下午於嘉義東石外海失聯，接連三天，國軍及搜救人員的全力投入搜尋，國防部昨日宣布飛官罹難殉職。
吳斯懷表示，近年共軍不斷擾台，讓戮力從公的空軍飛行健兒們疲於奔命，生理上承受飛行壓力，心靈壓力也倍增，在任何危急情況受到極大影響，而唯有不斷專注在戰訓本務上，才能確保中華民國的領空安全。
吳斯懷說，此次事件相當遺憾造成空軍飛行員的損失，斯懷願逝者安息，願家屬節哀，也再次向國軍致上崇高敬意，空軍加油，國軍加油。
37歲曾沛慈無預警宣布結婚了 男方是認識10年的他
37歲曾沛慈於昨（16）日在臉書貼出照片，宣布結婚喜訊，而她也透過所屬的亞神音樂回應，與老公Peter原本就相識超過10年，變熟之後，進而交往，兩人從去年春天就很確定有結婚的共識，現在也沒有懷孕。
據悉，Peter從事音樂相關的工作，曾沛慈表示，自己是個個性低調的人，加上先生又是圈外人，所以她很想好好保護對方。結婚之後，曾沛慈依舊會在工作領域繼續努力，這方面先生也全力支持著她，「我很開心遇到一個想要相伴一生的人，我們從以前就是最好的朋友，現在更成為彼此人生道路上的另一半，很期待未來攜手共進的日子。」
被問到求婚過程，曾沛慈提到老公是在去年客串的一部戲殺青當晚向她求婚的，她笑說當下完全沒有心理防備，所以真的驚喜到不行，曾沛慈透露，Peter很有心的把兩人熟悉的朋友都找來了，埋伏在她家，一同見證Peter下跪求婚的時刻。現場布置了蠟燭、氣球還有花，Peter彈著吉他自彈自唱，唱到哽咽，曾沛慈也被感動到爆哭，直呼：「人生從沒這麼感動過。」
網球／球王喬科維奇缺席澳網首發聲 我非常失望
想要強渡關山，前往澳洲的塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic），昨（16）日再度遭遇簽證二度敗訴，即將被遣返，對此喬帥無奈表示，律師團隊不再進行抗辯或提新事證，他也發表聲明，感謝球迷。
現年34歲的喬科維奇因為試圖隱瞞染疫旅遊史，被澳洲法官認為不老實，再者，他未打疫苗卻想打澳網，也被對手痛批，罔顧他人性命。
喬科維奇表示：「對於法院駁回，我感到非常失望跟沮喪，這代表我無法留在澳洲，或者參與澳洲網球公開賽。」
喬科維奇認為，他會尊重司法判決，也會盡快配合政府當局要求。不過，過去這幾周，所有的焦點集中在他身上，這讓他深感壓力，也非常不舒服，希望從現在開始，大家都把焦點放在澳網，他感謝塞爾維亞國民跟支持者，球迷，並預祝今年賽事一切順利。
《木曜4》爆剪輯失誤！洋蔥真面目遭洩出 2秒畫面網瘋傳
麥卡貝網路節目《木曜4超玩》日前推出一年一度的「全明星運動大會」，這已經是舉辦第三個年頭，集合多位高人氣的YouTuber參賽，影片才剛推出不到幾天，觀看人數就衝破220萬，相當驚人。不過，其中一幕卻掀起網友熱烈討論，那就是圖文人氣作家「洋蔥」一直以來都從未露臉，但因為製作單位後製失誤，導致真面目首次曝光，引發網友熱議。
事實上，圖文作家洋蔥在業界不露臉是眾人皆知，往往出席任何活動或者到其他影音創作者的頻道中，也都是戴上面罩遮蔽，據悉，洋蔥本人也在影片中提過，自己不想露臉的原因是因為私底下的自己有兩種型態，一種是最邋遢的狀態，此時自己不會想公開承認自己是洋蔥；另一種則是有打扮過的，但這時後不會主動說自己是洋蔥，不過不會刻意隱藏身份。
而這次上了《木曜4超玩》的「全明星運動大會」後，就有眼尖網友發現，在賽事的後半段，有一幕眾人聽著工作人員講話時，洋蔥的臉並未被遮擋，出現兩秒的鏡頭，隨後又馬上放上洋蔥大頭來遮蔽，但已經為時已晚，遭到網友截圖瘋傳「真面目」。
不少網友看完之後紛紛表示「天阿！看身材感覺很帥，是真的長得不錯耶」、「終於看到真面目，本人真的不差」、「本人好帥喔X！好希望以後都露臉」、「真的好帥，更喜歡他了」；不過，也有人認為「他自己想露臉自然會露，沒必要這樣瘋傳」，但也有人反駁「洋蔥本人都沒叫木曜下架了，其他網友是在喊什麼燒」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。