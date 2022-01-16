T1／叫喬丹的都不是肉腳！何喬丹8記三分破紀錄射穿雲豹
臺中葳格太陽亞洲外援何喬登(Jordan Heading)於1月16日臺中葳格太陽作客桃園雲豹之戰，單場轟進8記三分球，改寫聯盟單場最多三分球紀錄，原紀錄由台灣啤酒英熊蔣淯安、高雄全家海神于煥亞及臺南台鋼獵鷹洋將喬登(Jordan Chatman)所共同保持的單場7記三分球，也幫助太陽最終以119:115獲勝。
記者吳政紘/綜合報導
2022-01-16 22:48:37
桃園雲豹職業籃球隊今(16日)在主場迎戰臺中葳格太陽，雙方二度交手，兩名洋將威廉斯(Troy Williams)、吉倫(John Gillon)雖合力砍下60分，仍不敵對手太陽，以115比119落敗，總教練王志群肯定此戰球員表現，卻也坦承還有很多進步空間。
雲豹此戰展現與前幾戰完全不同的韌性，上半場打完還以58比57領先，比賽中段還一度領先達9分之多，但在第3節投籃與罰球命中率下滑情況下，遭對手後來居上，王志群說：「今天本土與洋將配合的不錯，雖然得分破百，但這不重要，我比較強調內容是否有照球隊的計畫在進行，會輸球，顯然是團隊企圖心沒有比對方來的強，比賽中被打好幾波快攻，所以下一場比賽無論在防守、退防，甚至是罰球命中率等方面，都需再調整。」
新洋將吉倫這場比賽扮演攻擊發動機角色，全場攻下全隊29分，並拿下7次籃板、送出11次助攻，威廉斯則攻下全隊最高的31分，只是他11次罰球7中，命中率僅63.6％。吉倫說：「大家都很努力，只是今天在判斷上有些錯誤，出現幾次不合理出手、防守又有漏洞等情況，但前一場對太陽我們輸將近30分，今天只輸4分，代表球隊正在朝對的方向前進，我相信團隊會越來越進步。」
本土球員方面，杜譽城出賽38分鐘，三分球投8中6，攻下本土球員最高的20分，蔡揚名出賽24分鐘攻下16分，替補上場的盧捷閔則投出3記3分球得到10分，表現都不錯，杜說：「我有幾球有關鍵防守沒有做好，卡位也沒到位，所以才會輸球。」