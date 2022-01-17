iPhone天氣「這些線條」是啥？網讚好用：一眼看穿哪天冷
結束假日好天氣，中央氣象局表示，未來一周濕涼，今（17）日到周六又有水氣東移，加上東北季風帶來涼冷空氣，預估各地低溫約攝氏14至16度。冬季天氣變化大，溫差明顯，稍不注意就容易穿錯衣服。其實iPhone內建的天氣App有「神奇線條」，有網友將之比喻為「橫著看的K線圖」，能一眼快速看穿未來10天冷暖。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-17 06:40:00
Apple去年9月底釋出iOS 15版本，其中「天氣」App大改版，多了生動細緻的背景，會隨著當下天氣情況，呈現日出、日落、下雨等動畫背景。此外，天氣App除了當日天氣變化，另外提供未來10天的天氣預報。iOS 15版本特地在天氣預報中，新增了「顏色線條」，讓用戶能一秒快速掌握未來天氣變化。
簡單來說，空心條代表這10天的最高溫與最低溫，顏色條則是當天的最高溫與最低溫，而線條上的小白點，則是此刻溫度的區間位置。因此，當顏色條愈長，代表那天的溫差愈大；顏色條愈往左靠，代表這10天裡，那天將會特別冷。顏色條也代表溫度，線條愈藍、溫度愈低，反之溫度愈高，顏色條會依序變成黃色、橘色、紅色。
透過這些線條表現，能一眼瞭解未來10天的溫度變化。有網友形容是「橫著看的K線圖」，不過就算關閉手機的直向鎖定，將手機打橫，也無法把「氣象」App轉為橫向顯示，若無法接受「直式K線圖」，就必須手動把手機轉90度，或是將頭歪一邊看。了解代表含意後，即使打直看，也能快速知道哪天溫差最大，未來10天裡哪天特別冷或是特別熱。