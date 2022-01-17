冬奧、兩會在即Omicron攪局！中國祭新招 進京要多篩1次
北京冬季奧運會下個月4日即將開幕，接著2022年中國全國兩會也將於3月初在北京召開，在這關鍵時刻，中國卻爆發新冠本土疫情，包含近期釀成新一波全球大流行的變種毒株Omicron。北京市官方已於16日宣布，從本月22日到3月底，除了進返京須持48小時內核酸檢測陰性證明以外，人員抵京後72小時內需再進行1次核酸檢測，等於多篩檢1次的意思。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-17 07:39:05
綜合中媒報導，有鑑於Omicron傳播速度更快、更隱蔽等特性，加上將有2項大型活動陸續舉行，為提早發現和管控疫情風險，北京決定調整外地進京措施，在進返京須持48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼的基礎上，自2022年1月22日零時起至3月底，進返京人員在抵京後72小時內需進行1次核酸檢測。屆時，北京「健康寶」將通過核酸檢測數據庫進行比對，未能按時進行檢測的，將進行彈窗提示，可能會影響出行和日常生活。
官方並提醒，人員抵京後，第一時間須主動向所在社區（村）、單位或飯店報告，配合做好核酸檢測、健康管理等防疫工作；若不主動報告或不配合防疫工作而造成嚴重後果的，將依法依規追究相關責任。
據悉，中國的Omicron疫情自9日爆發以來，短短1週內就已擴散至6個省市，包含北京、上海、天津、廣東、河南、遼寧等。
北京市於15日晚間通報1例Omicron本土個案，患者住在海淀區上地街道農大南路博雅西園，工作單位則在海淀新技術大廈，確診前14天到過多個購物中心，足跡遍及中關村、商務中心區、三里屯、金融街等地。患者聲稱，13日出現喉嚨痛癢等症狀，隔天發燒後自行前往檢測並服用藥物，近14天沒有離開北京、沒有接觸過確診者，已轉至定點醫院隔離治療，屬輕症病例。
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