古巴危機翻版？談判陷僵局 俄不排除在美附近部署飛彈
以美國為首的西方陣營，近期就烏克蘭危機、東歐局勢與俄羅斯數度展開談判未果，雙方都堅持有不能妥協的底線，導致談判陷入僵局。有外媒報導稱，參與談判的俄國官員甚至暗示，若西方無法滿足俄國對安全的要求，不排除在美國附近部署飛彈。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-17 08:21:00
根據《紐約時報》報導，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）希望北約能保證停止東擴，認為這攸關俄國的國家安全，若這個目標無法達成，歐美將強烈感受到俄羅斯的不滿。
雖然俄國堅稱沒有入侵烏克蘭的計畫，但外界普遍相信俄羅斯會有所行動，1名俄國外交高官透露，莫斯科準備部署武器系統，但武器種類與地點待定。
此外，俄國也暗示不排除將核武部署至離美國海岸線不遠處，讓飛彈發射後能很快擊中美國；此舉不禁讓人想起1960年代的古巴危機，當時前蘇聯為了抗議美國在義大利和土耳其部署彈道飛彈，便在古巴部署了類似的彈道飛彈，進一步導致對抗升級，甚至被認為是冷戰期間最接近全面核戰爭的1次。
報導指出，美國與北約越來越擔心，蒲亭可能採取其他備選措施，帶來的影響恐比把軍隊部署至烏國邊境更為深遠。而蒲亭去年12月底也曾警告，如果西方無法滿足莫斯科有關安全保障的要求，還部署只需4到5分鐘就能打到莫斯科的武器的話，不排除將考慮「各種選擇」。